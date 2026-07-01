शेडगे का नाम भारतीय टीम में आते ही अर्शदीप हुए थे गदगद, वीडियो कॉल पर सूर्यांश हो गए थे भावुक
सूर्यांश शेडगे ने हाल ही में भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया। उन्होंने बताया कि जब उनका टीम में नाम आया तो अर्शदीप सिंह ने उन्हें वीडियो कॉल के जरिए बधाई दी।
ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे ने हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया। शेडगे टीम का ऐलान होने पर स्क्वॉड का हिस्सा नहीं थे। उन्हें चोटिल नितीश कुमार रेड्डी की जगह मौका मिला। नितीश आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से चोट के कारण बाहर हो गए थे, जिसके बाद उनकी टीम में एंट्री हुई। आयरलैंड सीरीज में उन्हें दूसरे मैच में खेलने का मौका मिला लेकिन ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सके। वहीं उन्होंने पहली बार भारतीय टीम में चुने जाने के दौरान का एक किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बताया कि टीम में नाम आने के बाद सबसे पहले अर्शदीप सिंह से उनकी बात हुई। दोनों आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं।
अर्शदीप ने दी बधाई
सूर्यांश शेडगे को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान डेब्यू का मौका मिला। टीम इंडिया में चुने जाने के बाद शेडगे को अर्शदीप ने वीडियो कॉल के जरिए बधाई दी और भारतीय टीम ने अपने सफर के बारे में बताया। शेडगे ने जियोहॉटस्टार से बातचीत में कहा, ''जब मेरा चयन पक्का हुआ, तो मुझे अर्शदीप पाजी का वीडियो कॉल आया। उन्होंने मुझे बधाई दी और अपने चयन के अनुभव की बात शेयर की। मैं उनसे काफी देर तक बात करता रहा। यह मेरे लिए बहुत भावुक करने वाला पल था। इसे समझ पाना वास्तव में मुश्किल था। यहां तक कि अभी भी, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा है। यह अभी भी एक सपने जैसा लगता है।''
भारतीय टीम को ट्रॉफी उठाते देख रो दिए थे
उन्होंने आगे कहा, ''पहली बार जब मैं क्रिकेट देखते हुए वास्तव में रोया था, तो वह तब था जब भारत ने 2011 का विश्व कप जीता था। उस रात भारतीय टीम को ट्रॉफी उठाते देखकर मेरे अंदर कुछ बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि यही वह चीज है जो मुझे करनी है। उस दिन से, मैंने उस सपने को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि यह आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने इसे सब कुछ देने के लिए तैयार किया था। जब मुझे भारतीय जर्सी मिली और मैंने इसे पहली बार पहना, तो मैं उस एहसास को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वे सारे सुबह-सुबह के अभ्यास, मेहनत और बलिदान, सब कुछ सार्थक लगने लगा। मैंने बचपन से ही इसके लिए काम किया है। उस जर्सी को पहनना सिर्फ एक सपना पूरा होने जैसा नहीं है; यह एक नई यात्रा की शुरुआत है।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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