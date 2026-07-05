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श्रेयस अय्यर ने किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा, बिना नाम लिए मार दिया ताना

Himanshu Singh भाषा
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श्रेयस अय्यर ने शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद बिना नाम लिए रवि बिश्नोई के ओवर को मैच का टर्निंग प्वाइंट बताया है। हालांकि उन्हें भरोसा है कि स्पिनर गलतियों से सीखकर मजबूत वापसी करेगा।

श्रेयस अय्यर ने किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा, बिना नाम लिए मार दिया ताना

इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे मैच में जैकब बेथल की दमदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत 4 विकेट से जीत हासिल की। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। अर्शदीप ने पहले ही ओवर में इंग्लैंड को डबल झटके दे दिए थे लेकिन हैरी ब्रूक, बेथल और बैंटन की दमदार पारियों ने इंग्लैंड को मैच में बनाए रखा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की चार विकेट से हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने 17वें ओवर में 29 रन लुटाने वाले स्पिनर रवि बिश्नोई का बचाव किया। इंग्लैंड को आखिरी चार ओवर में 49 रन की जरूरत थी लेकिन बिश्नोई ने 17वें ओवर में दो नॉ बॉल के साथ 29 रन लुटा दिये और मैच पूरी तरह से भारत के हाथ से निकल गया। अय्यर ने हालांकि किसी एक खिलाड़ी को हार का जिम्मेदार मानने से इनकार करते हुए बिश्नोई का बचाव किया।

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जातना हूं मैच कहां फिसला

भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैव के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ''मुझे पता है कि मैच हमारे हाथ से कब निकला, लेकिन मैं किसी एक खिलाड़ी की ओर उंगली नहीं उठाना चाहता। 15वें ओवर के बाद मैच का रूख बदल गया और 17वें ओवर में मुकाबला पूरी तरह उनसे (इंग्लैंड) की तरफ चला गया।"

बिश्नोई के महंगे ओवर पर उन्होंने कहा, "उन्होंने नो-बॉल फेंकी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वह इससे सीखेंगे और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करेंगे।'' भारतीय कप्तान ने टीम के 190 रन के स्कोर की भी सराहना की। उन्होंने कहा, ''इस विकेट पर 190 रन शानदार स्कोर था। आखिरी ओवर में तिलक वर्मा की तेजतर्रार पारी बेहद अहम रही।''

बेथल की तारीफ की

अय्यर ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जैकब बेथल और गेंदबाज सैम कुरन की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, "बेथल ने जिस तरह हमारे गेंदबाजों पर हमला किया, उसका श्रेय उन्हें जाता है। वहीं कुरन ने हमारे बाएं हाथ के बल्लेबाजों को उनके पसंदीदा लेग साइड शॉट खेलने का मौका नहीं दिया।''

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पंद्रह वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के अंतरराष्ट्रीय पदार्पण पर अय्यर ने कहा, "उसका रवैया बिल्कुल बेखौफ है। उसे बल्लेबाजी करते देखना शानदार अनुभव है। पिछले कुछ महीनों में उसने जिस तरह का क्रिकेट खेला है, उसी आत्मविश्वास के साथ उसने इस स्तर पर भी खुद को साबित किया। उसका खेल आंखों को सुकून देने वाला है।''

मैच का निर्णायक मोड़ 17वां ओवर साबित हुआ, जिसमें रवि बिश्नोई ने 29 रन लुटा दिए। ओवर की शुरुआत उन्होंने लगातार दो नो-बॉल से की और इसके बाद जैकब बेथल ने तीन शानदार छक्के जड़कर मैच पूरी तरह इंग्लैंड की झोली में डाल दिया। बेथल ने 46 गेंदों पर नाबाद 76 रन की मैच जिताऊ पारी खेली।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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