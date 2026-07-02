विराट कोहली से आगे निकले श्रेयस अय्यर, इंग्लैंड में शानदार अर्धशतक से रचा नया कीर्तिमान
श्रेयस अय्यर इंग्लैंड की सरजमीं पर टी20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में 68 रन की पारी खेली।
श्रेयस अय्यर ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के दौरान बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 47 गेंद में 68 रन की पारी खेली। उन्होंने मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को बाहर निकाला और कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वह इंग्लैंड की सरजमीं पर टी20 इंटरनेशनल में बतौर भारतीय कप्तान अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने दिग्गज विराट कोहली का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा है। श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के सामने पहले टी20 मैच में 190 रनों का लक्ष्य रखा है। शिव दूबे ने 42 रन की नाबाद पारी खेली।
श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा
भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में 47 गेंद में 68 रन की दमदार पारी खेली। इस पारी की बदौलत वह इंग्लैंड में 50 से अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली को इस मामले में पीछे छोड़ा। कोहली ने 2018 में कार्डिफ में 47 रन की पारी खेली थी, जोकि इससे पहले भारतीय कप्तान द्वारा इंग्लैंड में खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारी थी।
भारत ने बनाए 189 रन
अभिषेक शर्मा (59) और कप्तान श्रेयस अय्यर (68) के अर्धशतकों की मदद से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार को पहले टी20 मैच में सात विकेट पर 189 रन बनाये। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनने वाली भारतीय टीम की शुरूआत खराब रही। टी20 विश्व चैम्पियन टीम ने एक बार फिर संजू सैमसन का विकेट जल्दी गंवा दिया जो साकिब महूमूद की गेंद पर प्वाइंट में टॉम बेंटोन को कैच दे बैठे। ईशान किशन भी अभिषेक के साथ हुई गलतफहमी के कारण रन आउट हो गए जब स्कोर बोर्ड पर सिर्फ छह रन टंगे थे।
इंग्लैंड के लिए साकिब ने 33 रन देकर तीन विकेट लिये। आयरलैंड से 0-2 से सीरीज हारकर आई भारतीय टीम उसी कहानी को दोहराती दिखी लेकिन अभिषेक ने टीम को दबाव से निकाला। उन्होंने महमूद के ओवर में एक चौका और दो छक्के लगाये और अय्यर ने भी एक चौका जड़कर चौथे ओवर में 21 रन निकाले। महमूद ने अभिषेक को शॉर्टपिच गेंदें डाली लेकिन वह इसके लिये तैयार थे और बेहतरीन पूल शॉट लगाये।
अभिषेक-श्रेयस की दमदार पारी
तीसरे विकेट के लिये अभिषेक और अय्यर ने 82 रन की साझेदारी की। अभिषेक ने मार्क वुड को लगातार तीन चौके लगाये जिससे पावरप्ले के बाद भारत का स्कोर दो विकेट पर 61 रन था। पावरप्ले के बाद भी अभिषेक ने उसी रफ्तार से खेलना जारी रखा और 20 गेंद में अर्धशतक पूरा कर दिया। इसके बाद वह हालांकि सैम कुरेन की गेंद पर पगबाधा आउट हो गए। इसके बाद अय्यर ने मोर्चा संभालकर बतौर कप्तान पहला टी20 अर्धशतक लगाया । उन्होंने लेग स्पिनर आदिल रशीद को चौका लगाया और वुड को एक्स्ट्रा कवर में छक्का जड़ा । उन्होंने 38 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया लेकिन वह भी इसके बाद ज्यादा देर टिक नहीं सके और महूमूद की गेंद पर पगबाधा आउट हुए। शिवम दुबे ने आखिर में 21 गेंद में 42 रन बनाकर भारत को 189 रन तक पहुंचाया।
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