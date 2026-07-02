Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विराट कोहली से आगे निकले श्रेयस अय्यर, इंग्लैंड में शानदार अर्धशतक से रचा नया कीर्तिमान

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

श्रेयस अय्यर इंग्लैंड की सरजमीं पर टी20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में 68 रन की पारी खेली।

विराट कोहली से आगे निकले श्रेयस अय्यर, इंग्लैंड में शानदार अर्धशतक से रचा नया कीर्तिमान

श्रेयस अय्यर ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के दौरान बेहतरीन पारी खेली। उन्होंने 47 गेंद में 68 रन की पारी खेली। उन्होंने मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को बाहर निकाला और कप्तानी पारी खेलते हुए टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वह इंग्लैंड की सरजमीं पर टी20 इंटरनेशनल में बतौर भारतीय कप्तान अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने दिग्गज विराट कोहली का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा है। श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के सामने पहले टी20 मैच में 190 रनों का लक्ष्य रखा है। शिव दूबे ने 42 रन की नाबाद पारी खेली।

ये भी पढ़ें:अभिषेक शर्मा ने T20I में पलट दिया इतिहास, सबसे तेज 100 छक्के ठोके

श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा

भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में 47 गेंद में 68 रन की दमदार पारी खेली। इस पारी की बदौलत वह इंग्लैंड में 50 से अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली को इस मामले में पीछे छोड़ा। कोहली ने 2018 में कार्डिफ में 47 रन की पारी खेली थी, जोकि इससे पहले भारतीय कप्तान द्वारा इंग्लैंड में खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारी थी।

भारत ने बनाए 189 रन

अभिषेक शर्मा (59) और कप्तान श्रेयस अय्यर (68) के अर्धशतकों की मदद से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार को पहले टी20 मैच में सात विकेट पर 189 रन बनाये। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनने वाली भारतीय टीम की शुरूआत खराब रही। टी20 विश्व चैम्पियन टीम ने एक बार फिर संजू सैमसन का विकेट जल्दी गंवा दिया जो साकिब महूमूद की गेंद पर प्वाइंट में टॉम बेंटोन को कैच दे बैठे। ईशान किशन भी अभिषेक के साथ हुई गलतफहमी के कारण रन आउट हो गए जब स्कोर बोर्ड पर सिर्फ छह रन टंगे थे।

Shreyas Iyer

इंग्लैंड के लिए साकिब ने 33 रन देकर तीन विकेट लिये। आयरलैंड से 0-2 से सीरीज हारकर आई भारतीय टीम उसी कहानी को दोहराती दिखी लेकिन अभिषेक ने टीम को दबाव से निकाला। उन्होंने महमूद के ओवर में एक चौका और दो छक्के लगाये और अय्यर ने भी एक चौका जड़कर चौथे ओवर में 21 रन निकाले। महमूद ने अभिषेक को शॉर्टपिच गेंदें डाली लेकिन वह इसके लिये तैयार थे और बेहतरीन पूल शॉट लगाये।

ये भी पढ़ें:वैभव पर नहीं होता 0 का असर, अगले मैच में ऐसा करने का दम; टीममेट का बड़ा दावा

अभिषेक-श्रेयस की दमदार पारी

तीसरे विकेट के लिये अभिषेक और अय्यर ने 82 रन की साझेदारी की। अभिषेक ने मार्क वुड को लगातार तीन चौके लगाये जिससे पावरप्ले के बाद भारत का स्कोर दो विकेट पर 61 रन था। पावरप्ले के बाद भी अभिषेक ने उसी रफ्तार से खेलना जारी रखा और 20 गेंद में अर्धशतक पूरा कर दिया। इसके बाद वह हालांकि सैम कुरेन की गेंद पर पगबाधा आउट हो गए। इसके बाद अय्यर ने मोर्चा संभालकर बतौर कप्तान पहला टी20 अर्धशतक लगाया । उन्होंने लेग स्पिनर आदिल रशीद को चौका लगाया और वुड को एक्स्ट्रा कवर में छक्का जड़ा । उन्होंने 38 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया लेकिन वह भी इसके बाद ज्यादा देर टिक नहीं सके और महूमूद की गेंद पर पगबाधा आउट हुए। शिवम दुबे ने आखिर में 21 गेंद में 42 रन बनाकर भारत को 189 रन तक पहुंचाया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Indian Cricket Team India Vs England Virat Kohli अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।