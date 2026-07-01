12 महीने बाद शार्दुल ठाकुर का इंग्लैंड दौरे को लेकर छलका दर्द, कहा- मेरा सही इस्तेमाल नहीं हुआ

शार्दुल ठाकुर ने कहा है कि पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर उनका सही इस्तेमाल नहीं हुआ था। हालांकि बतौर ऑलराउंडर वह ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके थे।

तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को लगता है कि पिछले साल इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में उनका कम इस्तेमाल हुआ और अगर उन्हें दोबारा मौका मिलता है तो वह देश के लिए अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं। ठाकुर (34) ने भारत के लिए 13 टेस्ट, 47 वनडे और 25 टी 20 खेले हैं, उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच लगभग 12 महीने पहले भारत के इंग्लैंड के पांच टेस्ट के दौरे पर आया था। उन्होंने लीड्स में पहले टेस्ट और ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथे टेस्ट में हिस्सा लिया, जिसमें उनका परफॉर्मेंस मिला-जुला रहा। कभी-कभी शानदार लेकिन कभी-कभी खराब भी। भारत लीड्स में हार गया और ओल्ड ट्रैफर्ड में ड्रॉ रहा, जिससे पांच मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ पर खत्म हुई। बल्ले से, उन्होंने दो टेस्ट में 1, 4, 41 और (बल्लेबाजी नहीं की) रन बनाए। गेंद से, उन्होंने लीड्स में कुछ ब्रेकथ्रू दिए थे और मैनचेस्टर में बिना विकेट लिए रहे थे। लेकिन एक ऑलराउंडर के तौर पर, ठाकुर को दोनों टेस्ट में सिर्फ 27 ओवर फेंकने को मिले।

भारत के लिए फिर से खेलने के लिए तैयार सभी फॉर्मेट में मुंबई के कप्तान ठाकुर ने कहा, “मैं भारत के लिए फिर से खेलने की 100 परसेंट इच्छा रखता हूं। मेरे दिमाग में यह बात हमेशा रहती है। भले ही आपको ड्रॉप कर दिया जाए या निकाल दिया जाए, मुझे लगता है कि उम्मीद एक बहुत मज़बूत शब्द है। जब तक उम्मीद ज़िंदा है, सब कुछ मुमकिन है।”

सीरीज को पीछे मुड़कर देखने पर, उन्हें लगा कि वह और योगदान दे सकते थे। "इस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल है कि मैं कुछ सिलेक्शन से क्यों चूक गया। लेकिन 2024-25 सीज़न के बाद, जिस तरह का सीज़न मेरा था, मुझे लगता है कि मैं कुछ और गेम खेल सकता था और सचमुच फ़र्क ला सकता था।

ठाकुर ने एक एमसीए इवेंट में यह बात कही जहां एसोसिएशन ने अपना नया घरेलू सीज़न लॉन्च किया उन्होंने कहा,"जब मैं इंग्लैंड में खेला, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ठीक से इस्तेमाल हुआ। बैटिंग में, हाँ, यह मेरी गलती थी कि मैंने लीड्स में एक लूज़ शॉट खेला। लेकिन मैनचेस्टर में, मैंने बहुत अच्छी बैटिंग की, मैं कहूंगा, क्योंकि बादल छाए हुए थे, गेंद बहुत स्विंग कर रही थी, और पहली इनिंग्स में एक लेंथ का टोटल था। फिर पिच फ़्लैट हो गई और हम गेम बचाने में भी कामयाब रहे।

मौके मिलने चाहिए उन्होंने कहा, "तो ऐसा नहीं है कि जब मैं पिछली बार इंडिया के लिए खेला था, तो मैंने कोई योगदान नहीं दिया था। लेकिन हां, मुझे लगता है कि मुझे कुछ और मौके मिलने चाहिए। मैं कहूँगा कि यह कमज़ोर होने और गलत समय पर इस्तेमाल होने के बारे में ज़्यादा था। मैं कहूँगा कि कुछ कैलकुलेशन की गलतियाँ थीं," उन्होंने आगे कहा, “उम्मीद है कि मैं फिर से इंडिया के तौर पर खेलूँगा। मैं तैयार रहूंगा।”

"इंडिया के लिए खेलना एक सपना है - हर किसी का सपना। इंडियन टीम के साथ मेरे पिछले समय में भी, कुछ ऐसे गेम थे जहाँ मैंने असर डाला और सचमुच टीम के लिए मैच जीते।" इसलिए, आने वाले समय में भी, या जब भी मैं वापसी करूंगा, मैं अभी भी योगदान देने को तैयार हूं।"