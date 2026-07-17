लॉर्ड्स में कोहली-रोहित संन्यास ले सकते हैं, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली के बयान से फैंस सदमें में

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने कहा है कि अगर रोहित शर्मा पर रिटायरमेंट लेने का दबाव बनाया जा रहा है तो अगला नंबर विराट कोहली का हो सकता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि दोनों बल्लेबाजों का लॉर्ड्स वनडे आखिरी मैच हो सकता है।

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट से संन्यास को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। रोहित इस समय इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही भारतीय टीम का हिस्सा हैं लेकिन यही दौरा उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी टूर हो सकता है। पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज बासित अली ने चेताया है कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को जबरन रिटायरमेंट की ओर धकेलने की कोशिश सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विराट कोहली भी अपना करियर खत्म करने का फैसला कर सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा, जोकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा का आखिरी मैच भी हो सकता है।

रोहित प्रदर्शन करता है तो उसे खेलते रहना चाहिए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर का मानना है कि रोहित को तब तक खेलते रहना चाहिए जब तक उनका प्रदर्शन टीम में उनकी जगह को सही ठहराता है। हालांकि वह उनके हालिया फॉर्म के आधार पर उन्हें आंकने के पक्ष में नहीं हैं। उनका दावा है कि रोहित शर्मा पर बना दबाव कोहली के भविष्य के प्लान को प्रभावित कर सकता है। बासित अली ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''अगर वह प्रदर्शन करता है तो उसे खेलते रहना चाहिए। इस समय, अगर आप उसे सिर्फ इंग्लैंड के दो मैचों के प्रदर्शन या गौतम गंभीर की पसंद-नापसंद के आधार पर आंकना चाहते हैं तो आपको विराट कोहली को भी ध्यान में रखना चाहिए।''

रोहित-कोहली लॉर्ड्स में संन्यास ले सकते हैं उन्होंने आगे कहा, ''अगर आज रोहित की बारी है, तो अगली बार विराट कोहली की हो सकती है। जिस तरह से विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, ऐसी संभावना है कि दोनों खिलाड़ी लॉर्ड्स पर संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। अगर ज्यादा दबाव डाला जाता है, तो मुझे लगता है कि ऐसा फैसला लिया जा सकता है, जो एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया अभी भी विराट को खेलते हुए देखना चाहती है।''

रोहित का हालिया फॉर्म रहा है खराब भारतीय क्रिकेट में बहुत कम खिलाड़ियों का करियर रोहित जैसा रहा है। उन्होंने मिडिल ऑर्डर में एक शानदार स्ट्रोक-मेकर के तौर पर शुरुआत की और बाद में वनडे इतिहास के सबसे खतरनाक ओपनिंग बल्लेबाजों में से एक बन गए। इसके बाद, उन्होंने टॉप ऑर्डर में निडर अंदाज अपनाकर भारत की व्हाइट-बॉल क्रिकेट में बदलाव की अगुवाई की। इस साल आठ वनडे मैचों में रोहित ने सिर्फ एक हाफ-सेंचुरी लगाई है और उनका औसत 30.12 रहा है। इन आंकड़ों ने इस बात पर अटकलें तेज कर दी हैं कि क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे भारतीय चयनकर्ता 39 साल के इस खिलाड़ी से आगे की सोच रहे हैं।

कार्डिफ़ वनडे के दौरान ये अटकलें और तेज हो गईं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि लॉर्ड्स में रविवार को होने वाला मैच भारत के लिए रोहित का आखिरी मैच हो सकता है। इससे संकेत मिलता है कि अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने उन्हें अगले वर्ल्ड कप साइकल में शामिल न करने का फैसला किया है।