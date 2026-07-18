कप्तान रहते हुए रोहित ने टी20-टेस्ट से लिया था संन्यास, वनडे में कप्तानी जाने के बाद अब जगह भी खतरे में

रोहित शर्मा ने अभी तक टी20 और टेस्ट में कप्तान रहते हुए संन्यास लिया था लेकिन वनडे में उनसे कप्तानी छीन ली गई थी और अब उनकी जगह भी खतरे में हैं।

भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा का इंटरनेशनल करियर समाप्त होने के कगार पर है। 2007 में उन्होंने वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए आयरलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला खेला था। हालांकि उसके बाद से करीब 19 साल के करियर के दौरान सलामी बल्लेबाज ने काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं। 2021-22 में वह टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान भी बने लेकिन ज्यादा समय तक वह इस पद पर बने नहीं रहे। उनकी कप्तानी में टीम ने कई आईसीसी ट्रॉफी जीती लेकिन बढ़ती उम्र और खराब फॉर्म के कारण वह एक के बाद एक फॉर्मेट छोड़ते चले गए। हालांकि वनडे में वह अब भी खेल रहे हैं लेकिन इस बार वह जाना नहीं चाहते फिर भी उन्हें अपनी जगह से हटने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

वनडे में रोहित शर्मा की जगह खतरे में रोहित शर्मा का करियर शानदार रहा है। उन्होंने मिडिल ऑर्डर में एक शानदार स्ट्रोक-मेकर के तौर पर शुरुआत की और बाद में वनडे इतिहास के सबसे खतरनाक ओपनिंग बल्लेबाजों में से एक बन गए। रोहित टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं और अब उन पर वनडे से बाहर जाने का दबाव बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर आगामी वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए रोहित की जगह युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका देना चाहते हैं। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को होने वाला वनडे मैच रोहित शर्मा का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच होगा।

कप्तान रहते हुए टी20 इंटरनेशनल से लिया था संन्यास रोहित शर्मा को 2021 में टी20 टीम का कप्तान और दिसंबर 2021 में वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। इसके बाद फरवरी 2022 में चयन समिति ने उन्हें आधिकारिक रूप से टेस्ट टीम की कमान सौंपी, जिसके बाद वे तीनों प्रारूपों में भारत के कप्तान बन गए। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में भारत को 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। इससे पहले 2022 में टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। 2024 में टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के तुरंत बाद रोहित ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था।

वनडे में रोहित का खराब प्रदर्शन उन्होंने वनडे में बतौर कप्तान खेलना जारी रखा था। 2025 में उनकी कप्तानी में टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। इससे पहले 2023 वनडे विश्व कप में टीम ने फाइनल तक का सफर भी तय किया था लेकिन 2025 में उन्हें कप्तानी के पद से हटा दिया गया और शुभमन गिल को वनडे टीम की कमान सौंपी गई। हालांकि वह बतौर बल्लेबाज टीम के लिए खेलते रहे लेकिन अब वनडे में उनकी जगह खतरे में हैं। करीब एक साल पहले तक टीम के कप्तान रहे रोहित को अब टीम में बने रहने के लिए अच्छे प्रदर्शन के अलावा चयनकर्ताओं के फैसलों पर भी नजर रखनी होगी। इस साल रोहित का वनडे में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। उन्होंने सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है और उनका औसत 30.12 रहा है। वनडे में उनके नाम 11,700 से ज़्यादा रन हैं और तीन दोहरे शतक भी लगा चुके हैं।