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श्रेयस अय्यर के बाद प्रिंस यादव के करियर पर भी लगा बड़ा दाग, अंबाती रायुडू जैसा हुआ हाल

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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प्रिंस यादव के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह अंबाती रायुडू की तरह अपने करियर के शुरुआती चारों मुकाबले हराने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था।

श्रेयस अय्यर के बाद प्रिंस यादव के करियर पर भी लगा बड़ा दाग, अंबाती रायुडू जैसा हुआ हाल

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव के लिए टी20 इंटरनेशनल की शुरुआत बेहद खराब रही। उन्होंने पिछले महीने आयरलैंड सीरीज में भारत के लिए टी20 डेब्यू किया था और उसके बाद से तीन मैच खेल चुके हैं लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें मैच में उनकी जमकर धुनाई हुई। बल्लेबाजों और गेंदबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण इंग्लैंड ने भारत को 4-0 से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही प्रिंस यादव के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह अपने टी20 करियर के शुरुआती चार मैच हारने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। भारत को अंतिम मुकाबले में 56 रनों से हार का सामना करना पड़ा।

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प्रिंस यादव के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

तेज गेंदबाज प्रिंस यादव अपने शुरुआती चार मैचों में प्रभावित नहीं कर सके और इस वजह से भारतीय गेंदबाजी आक्रामण बेहद कमजोर नजर आया। प्रिंस भारत के लिए चार मैच खेल चुके हैं और इन सबमें टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले अंबाती रायुडू के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था, जिसमें अब प्रिंस भी शामिल हो गए। अंबाती रायुडू ने भी अपने शुरुआती चार मैच गंवाए थे।

श्रेयस अय्यर सात मैच हारे

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को हाल ही में टी20 टीम का कप्तान बनाया गया था। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम को आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी करारी हार मिली है। वह फुल मेंबर देशों के चौथे ऐसे कप्तान बन गए हैं, जो बतौर कप्तान अपने पहले सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से एक भी मैच नहीं जीत सके हैं।

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प्रिंस यादव का प्रदर्शन

आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने अपने पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन उसके बाद वह काफी महंगे रहे। इंग्लिश बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ जमकर रन बटोरे। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट लिए थे। इसके बाद उन्हें इंग्लैंड सीरीज में तीसरे मुकाबले में खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर दो विकेट लिए। हालांकि अगले दो मैचों में वह विकेट नहीं हासिल कर सके। चौथे मुकाबले में उन्होंने तीन ओवर में 28 रन दिए और कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद अंतिम मैच में प्रिंस यादव के हर ओवर में चौके छक्के लगे। उनके ओवरों में हैरी ब्रूक और जोस बटलर ने जमकर रन बटोरे। उन्होंने 4 ओवर में 60 रन खर्च किए। वह भारत के लिए इस मैच में दूसरे सबसे ज्यादा महंगे गेंदबाज रहे। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 63 रन लुटाए थे। दोनों गेंदबाजों को सफलता नहीं मिली। हालांकि उनकी गेंदबाजी के दौरान भारतीय फील्डरों ने बेहद खराब फील्डिंग की और कई बार कैच टपकाए।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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