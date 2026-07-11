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3 मैच खेलकर वैभव सूर्यवंशी हुए ड्रॉप, संजू सैमसन की हुई वापसी; सूर्यांश शेडगे को मिला मौका

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने दो बदलाव किए हैं। वैभव सूर्यवंशी की जगह संजू सैमसन और वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर सूर्यांश शे़डगे को मौका मिला है।

3 मैच खेलकर वैभव सूर्यवंशी हुए ड्रॉप, संजू सैमसन की हुई वापसी; सूर्यांश शेडगे को मिला मौका

भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी मैच से ड्रॉप कर दिया गया है। उनकी जगह सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन की वापसी हुई है, जिन्हें पहले मैच के बाद प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था। भारत ने साउथैम्पटन में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। श्रेयस अय्यर ने टी20 इंटरनेशनल में लगातार सातवीं बार टॉस जीती है। इस मैच में भारत ने दो बदलाव किए हैं। स्टार ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को मौका मिला है। भारतीय टीम इस सीरीज में 0-3 से पीछे चल रही है।

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पांचवें मैच में भारत ने किए बदलाव

भारतीय टीम ने पांचवें और आखिरी मैच में दो बदलाव किए हैं। ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को वॉशिंगटन सुंदर की जगह शामिल किया गया है। अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन को वैभव सूर्यवंशी की जगह मौका दिया गया है। वैभव ने तीन मैचों में सिर्फ 42 रन बनाए और इस वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया है। संजू सैमसन को आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में सस्ते में पवेलियन लौट जाने के बाद बाहर कर दिया गया। हालांकि टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर काफी सवाल उठे थे।

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भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच का टॉस 45 मिनट देर से हुआ क्योंकि भारतीय टीम की बस ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे होना था, लेकिन भारतीय टीम की बस साउथम्प्टन के भारी ट्रैफिक में फंस गई। टीम के साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी जाम में फंसे रहे। बाद में भारतीय टीम की बस के रोज बाउल स्टेडियम पहुंचने के दृश्य सामने आए।

मैच रेफरी ने टॉस में देरी करने का फैसला किया ताकि खिलाड़ियों को मैदान पर उतरने से पहले वार्म-अप के लिए पर्याप्त समय मिल सके। टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:15 बजे हुआ, जबकि मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे हुई। गौरतलब है कि पिछले वर्ष इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए एक वनडे मैच के दौरान भी खिलाड़ियों को लंदन के ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा था। उस समय हैरी ब्रूक और उनके साथी खिलाड़ी साइकिल से स्टेडियम पहुंचे थे।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड प्लेइंग इलेवन: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रुक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टं

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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