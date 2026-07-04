'अगर वैभव सूर्यवंशी की टीम में जगह नहीं है, तो उसको बताओ', पार्थिव पटेल ने गंभीर-श्रेयस को दी सलाह
पार्थिव पटेल ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी के लिए इस समय भारतीय टी20 टीम में जगह नहीं बन रही है, ऐसे में टीम मैनेटमेंट को युवा बल्लेबाज को सही तरीके से इस बारे में बताना चाहिए।
वैभव सूर्यवंशी को पिछले महीने भारतीय टी20 टीम में पहली बार शामिल किया गया था। हालांकि जब उनका नाम टीम में आया तो सभी यही उम्मीद थी कि उन्हें जल्द से जल्द मौका मिल जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। तीन मैच होने के बाद भी वह बेंच पर बैठे हैं और आगे के मैचों में भी टीम मैनेजमेंट उन्हें मौका देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि भारतीय टीम का खराब फॉर्म भी उनके डेब्यू ना करने की वजह है। आयरलैंड के खिलाफ बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और इस वजह से इंग्लैंड सीरीज में टीम मौजूदा खिलाड़ियों को और मौके दे रही है। वहीं अगले मैच में भी वैभव सूर्यवंशी के खेलने की उम्मीद कम है, ऐसे में पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने टीम मैनेजमेंट से उम्मीद जताई है कि वो वैभव को इस बारे में बताएंगे।
वैभव सूर्यवंशी को किसी मैच में मौका जरूर मिलेगा
भारत के सबसे कम उम्र के टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने कहा है कि अगर भारत अपने टी20 विश्व कप विजेता सलामी जोड़ी के साथ बने रहना चाहता है तो उसे वैभव को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि उनकी प्लेइंग इलेवन में अभी जगह नहीं बन रही है। उन्होंने जियोस्टार से कहा, ''मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में किसी न किसी मैच में मौका जरूर मिलेगा। जब आप कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आप खिलाड़ियों के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करें। भले ही आप उसे खिला नहीं रहे, फिर भी आपको उसे यह बात बता देनी चाहिए। वह सिर्फ 15 साल का बच्चा है, इसलिए उसके साथ बहुत सावधानी बरतनी होगी और उसे धैर्य रखने की सलाह देनी चाहिए।''
वैभव से बातचीत जरूरी
उन्होंने आगे कहा, ''कई खिलाड़ी हैं, जिन्होंने काफी अच्छा किया है। संजू सैमसन टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। इशान किशन इस समय आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज हैं। जबकि अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। वैभव सूर्यवंशी के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं है और उसे ये अच्छी तरीके से बताना जरूरी है।''
टीमें-
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी।
इंग्लैंड (एकादश): हैरी ब्रूक (कप्तान), फिल सॉल्ट, जोस बटलर, जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल राशिद और जोश टंग ।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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