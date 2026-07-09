Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पार्थिव पटेल ने भारतीय बल्लेबाजों को दिया टिप्स, कहा- तेजी से रन बनाने के बजाय मैच के हिसाब से खुद को ढालो

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने भारतीय बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने के बजाए इंग्लैंड की परिस्थितियों के अनुसार खुद को बेहतर तरीके से ढालें। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा मैच रात 10 बजे शुरू होगा।

पार्थिव पटेल ने भारतीय बल्लेबाजों को दिया टिप्स, कहा- तेजी से रन बनाने के बजाय मैच के हिसाब से खुद को ढालो

भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को चौथा टी20 मैच खेला जाएगा। तीसरे मैच में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था और टीम सिर्फ 76 के स्कोर पर ही ऑलआउट हो गई थी। बल्लेबाजों के साथ-साथ गेंदबाजों को भी अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। ब्रिस्टल में होने वाले मुकाबले के लिए पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने सलाह देते हुए कहा है कि भारतीय बल्लेबाजों शुरुआत से ही तेजी से रन बनाने के बजाय इंग्लिश परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने पर अधिक ध्यान दें। उन्होंने खिलाड़ियों से बेहतर गेम अवेयरनेस दिखाने के लिए भी कहा।

बल्लेबाजों को मैदान पर कुछ समय देना बहुत जरूरी

पार्थिव पटेल ने कहा, ''मैं ब्रिस्टल में भारतीय बल्लेबाजों से खेल की बेहतर समझ और थोड़ी अधिक गेम अवेयरनेस देखना चाहता हूं। हां, बोर्ड पर 200 रन लगे हैं, लेकिन ये सभी अनुभवी टी20 बल्लेबाज हैं और इस फॉर्मेट में आपके पास जितना लगता है, उससे थोड़ा ज्यादा समय होता है। आप सेट होने के लिए एक या दो ओवर का समय ले सकते हैं। परिस्थितियां अलग हैं, विकेट उतने सपाट नहीं हैं। और आपको मैदान के साइज तथा विकेट की गति के साथ खुद को ढालना होगा। इसलिए खुद को कुछ समय देना बहुत जरूरी है।''

ये भी पढ़ें:LIVE: कितने बजे शुरू होगा चौथा टी20? क्या टीम इंडिया बचा पाएगी सीरीज?

वैभव सूर्यवंशी के लिए बन गया है प्लान

भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट में शार्ट पिच बॉलिंग से लगातार परेशान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की प्लानिंग युवा बल्लेबाज के खिलाफ आईपीएल से ही साफ दिख रही थी और अब यह विपक्षी गेंदबाजों की पसंदीदा रणनीति बन गई है। 15 वर्षीय आईपीएल की तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक अपना जलवा नहीं दिखा पाए हैं। भारतीय टीम ने दूसरे मैच में युवा बल्लेबाज को मौका दिया था, जिसमें वह 10 गेंद में 14 रन ही बना सके। तीसरे मैच में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन जोफ्रा आर्चर ने उन्हें अपने प्लान से शिकार बनाया। उन्होंने 5 गेंदों में 13 रन बनाए।

वैभव सूर्यवंशी ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की है। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज आक्रामक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अभी तक इन दोनों की जोड़ी टीम को बड़ी शुरुआत नहीं दिला सकी है। पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने कहा, ''सिर्फ जोफ्रा आर्चर नहीं, मुझे लगता है जिसने भी आईपीएल देखा है वो ये हैरान नहीं होगा कि जानबूझकर वैभव को शॉर्ट गेंदबाजी करने का प्लान बना है। आउट करने वाली गेंद ही नहीं, उससे पहले वाली गेंद भी शॉर्ट थी। पहले मैच में, जिस गेंद पर उन्होंने छक्का मारा था, हो सकता है कि वह उतनी ऊंची न रही हो, लेकिन लाइन वही थी।''

ये भी पढ़ें:गांगुली का नाम ICC हॉल ऑफ फेम में आने पर क्या बोले सचिन? दादा ने जीता दिल

उन्होंने आगे कहा, ''जैसे-जैसे वैभव सूर्यवंशी का अंतरराष्ट्रीय करियर आगे बढ़ेगा, उन्हें लगातार इस तरह की गेंदबाजी का सामना करना पड़ेगा। जिसमें 145 किमी/घंटा से अधिक रफ्तार वाली शॉर्ट गेंदें शामिल होंगी। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि वे शॉर्ट पिच गेंदबाजी से कैसे निपटेंगे, क्योंकि हर गेंदबाज उन्हें यहीं पर निशाना बनाएगा।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Indian Cricket Team India Vs England England Cricket Team अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।