ODI में भारत और इंग्लैंड में किसका पलड़ा भारी? लगातार तीन सीरीज में हो चुका ऐसा
IND vs ENG ODI Head to Head: भारत और इंग्लैंड के बीच 14 जुलाई से वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है। जानिए, दोनों टीमों का इस फॉर्मेट में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड कैसा है?
भारत और इंग्लैंड के बीच मंगलवार से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर आयोजित होगा। दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा छह महीने बाद भारतीय टीम की जर्सी में एकसाथ खेलते हुए नजर आएंगे। कोहली चोटिल होने के कारण अफगानिस्तान सीरीज में नहीं खेले थे, जिसमें शुभमन ब्रिगेड ने सूपड़ा साफ किया। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इस फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं। कोहली, रोहित और बुमराह टी20 में लगातार हार से आहत भारत के मनोबल को बढ़ाने की फिराक में होंगे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को हाल ही में इंग्लैंड के हाथों टी20 सीरीज में 0-4 से क्लीन स्वीप झेलना पड़ा। भारत ने उससे पहले आयरलैंड में दो टी20 मैचों की सीरीज गंवाई।
भारत और इंग्लैंड में किसका पलड़ा भारी?
भारत और इंग्लैंड ने अब तक 110 वनडे मैच खेले हैं। भारतीय टीम का इस दौरान पलड़ा भारी रहा। भारत ने 61 मुकाबलों में विजयी परचम फहराया। इंग्लैंड ने 44 वनडे जीते। तीन मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला जबकि दो वनडे टाई रहे। भारत ने अपने घर पर इंग्लैंड के खिलाफ 38 वनडे में जीत हासिल की और 18 अवे मैचों पर कब्जा जमाया। भारत ने न्यूट्रल वेन्यू पर इंग्लैंड से 6 वनडे जीते हैं। वहीं, इंग्लैंड ने भारत से घर पर 23 मुकाबलों में बाजी मारी है। इंगलैंड ने 17 अवे मैच और चार न्यूट्रल वेन्यू पर मैच अपने नाम किए।
लगातार तीन वनडे सीरीज में हो चुका ऐसा
भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ लगातार तीन वनडे सीरीज जीती हैं। भारत की नजर अब सीरीज जीत का चौका लगाने पर होगी। भारत और इंग्लैंड ने पिछली वनडे सीरीज फरवरी 2025 में खेली थी। भारत ने घर पर आयोजित तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। भारत ने जुलाई 2022 में इंग्लैंड में तीन मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। दोनों सीरीज में भारत की बागडोर रोहित शर्मा ने संभाली थी। वहीं, भारत ने मार्च 2021 में इंग्लैंड में खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज भी 2-1 से जीती। तब भारत के कप्तान विराट कोहली थे। साल 2021 से पहले इंग्लैंड ने भारत से लगातार दो बार 50 ओवर फॉर्मेट की सीरीज जीती थी।
वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमों का स्क्वॉड
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा।
इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), बेन डकेट, जोस बटलर (विकेटकीपर), टॉम बैंटन, जोस टंग, साकिब महमूद, आदिल राशिद, जो रूट, जैकब बेथेल, विल जैक्स, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जेम्स कोल्स, सैम कुरेन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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