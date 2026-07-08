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टीम इंडिया हारी, मगर दिल जीत ले गए धोनी! मैच के बाद फैंस से घिरे माही; देखिए वीडिये

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दिग्गज एमएस धोनी ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा टी20 मैच स्टेडियम में देखा। मैदान के बाहर निकलते समय धोनी फैंस से घिरे हुए थे और सिक्योरिटी की मदद से अपनी कार तक पहुंचे।

टीम इंडिया हारी, मगर दिल जीत ले गए धोनी! मैच के बाद फैंस से घिरे माही; देखिए वीडिये

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच हुए तीसरे मुकाबले को देखा। वह मंगलवार को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे थे। धोनी ने करीब 6 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था लेकिन उनकी एक झलक के लिए फैंस अब भी बेताब रहते हैं। नॉटिंघम में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लाइव मैच के दौरान टीवी स्क्रीन पर धोनी का चेहरा आना पर स्टेडियम में मौजूद फैंस उत्साहित हो जा रहे थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एमएस धोनी मैदान से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं और फैंस उन्हें घेरे हुए हैं।

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एमएस धोनी फैंस से घिरे

भारतीय टीम को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टी20 टीम की ये लगातार चौथी हार है। मंगलवार को नॉटिंघम में एमएस धोनी स्टेडियम में भारत का मैच देखने पहुंचे थे। जन्मदिन के मौके पर उन्हें भी भारतीय टीम के जीत की उम्मीद थी लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हालांकि धोनी को देखकर मायूस फैंस कुछ देर के लिए अपना गम भूल गए। मैच के बाद स्टेडियम से निकलने समय धोनी फैंस से घिरे नजर आए। उन्हें गाड़ी तक पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी का सहारा लेना पड़ा। हालांकि इस दौरान धोनी को कार तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीसीसीआई ने भी मैच के दौरान की कुछ तस्वीरे एक्स पर शेयर की हैं।

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धोनी को मिले हैं बड़े अवॉर्ड

महेंद्र सिंह धोनी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर कई मायनों में बेहद शानदार रहा है। वह दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप (2007), वनडे विश्व कप (2011) और पियंस ट्रॉफी (2013) जीती। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी योग्यता और जुझारूपन से विश्व क्रिकेट में अनूठा मुकाम हासिल किया है। उनकी सफलताओं को देखते हुये उन्हें पद्म भूषण, पद्म श्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

भारतीय टीम का निराशाजनक प्रदर्शन

जॉश टंग और जोफ्रा आर्चर ने घातक गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया और इंग्लैंड ने तीसरा टी20 125 रन से जीतकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली।फिल साल्ट (70) के शानदार अर्धशतक से इंग्लैंड ने सात विकेट पर 201 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया और फिर भारत को 114 ओवर में मात्र 76 रन पर ढेर कर दिया। भारत को 202 का लक्ष्य मिला था और एक धीमी पिच पर भारत के लिए यह लक्ष्य आसान नहीं रहने वाला था और इसकी झलक पावरप्ले में ही मिल गई जहां भारत ने इस प्रारूप में पहली बार पांच विकेट गंवा दिए। भारत ने इस प्रारूप का अपना दूसरा न्यूनतम स्कोर भी बनाया और भारत की ओर से सर्वाधिक स्कोर 13 रन का रहा जो वैभव सूर्यवंशी और इशान किशन ने बनाया। इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक चार विकेट जॉश टंग ने लिए और आर्चर को तीन विकेट मिले। स्पिनर जैक्स को एक और आदिल राशिद को दो विकेट हासिल हुए। जोफ्रा आर्चर को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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