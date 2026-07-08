टीम इंडिया हारी, मगर दिल जीत ले गए धोनी! मैच के बाद फैंस से घिरे माही; देखिए वीडिये

दिग्गज एमएस धोनी ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा टी20 मैच स्टेडियम में देखा। मैदान के बाहर निकलते समय धोनी फैंस से घिरे हुए थे और सिक्योरिटी की मदद से अपनी कार तक पहुंचे।

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच हुए तीसरे मुकाबले को देखा। वह मंगलवार को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे थे। धोनी ने करीब 6 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था लेकिन उनकी एक झलक के लिए फैंस अब भी बेताब रहते हैं। नॉटिंघम में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लाइव मैच के दौरान टीवी स्क्रीन पर धोनी का चेहरा आना पर स्टेडियम में मौजूद फैंस उत्साहित हो जा रहे थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एमएस धोनी मैदान से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं और फैंस उन्हें घेरे हुए हैं।

एमएस धोनी फैंस से घिरे भारतीय टीम को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टी20 टीम की ये लगातार चौथी हार है। मंगलवार को नॉटिंघम में एमएस धोनी स्टेडियम में भारत का मैच देखने पहुंचे थे। जन्मदिन के मौके पर उन्हें भी भारतीय टीम के जीत की उम्मीद थी लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हालांकि धोनी को देखकर मायूस फैंस कुछ देर के लिए अपना गम भूल गए। मैच के बाद स्टेडियम से निकलने समय धोनी फैंस से घिरे नजर आए। उन्हें गाड़ी तक पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी का सहारा लेना पड़ा। हालांकि इस दौरान धोनी को कार तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीसीसीआई ने भी मैच के दौरान की कुछ तस्वीरे एक्स पर शेयर की हैं।

धोनी को मिले हैं बड़े अवॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर कई मायनों में बेहद शानदार रहा है। वह दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप (2007), वनडे विश्व कप (2011) और पियंस ट्रॉफी (2013) जीती। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी योग्यता और जुझारूपन से विश्व क्रिकेट में अनूठा मुकाम हासिल किया है। उनकी सफलताओं को देखते हुये उन्हें पद्म भूषण, पद्म श्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।