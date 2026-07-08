T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने आदिल रशीद, अब राशिद खान के पीछे पड़े
आदिल रशीद ने टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी को पीछे छोड़ दिया है। रशीद के अब 166 विकेट हो गए हैं। भारत के खिलाफ मैच में उन्होंने दो विकेट लिए।
इंग्लैंड के खिलाफ भी भारतीय टीम पहली जीत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। नॉटिघम में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए, जिसके कारण इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 201 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम 70 रन ही ऑलआउट हो गई। मैच के दौरान आदिल रशीद ने भारतीय पुछल्ले बल्लेबाजों को शिकार बनाते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने दो विकेट लेकर भारत की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई।
टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट
टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान के नाम है। उन्होंने 115 मैचों में 193 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ईश सोढ़ी को पीछे छोड़ा। आदिल के नाम 148 मैचों में 166 विकेट हो गए हैं और अब उनकी नजरें शीर्ष पर पहुंचने पर है। ईश सोढ़ी ने 142 मैच खेलते हुए 165 विकेट लिए हैं। न्यूजीलैंड के टिम साउदी 126 मैचों में 164 विकेट लेकर चौथे स्थान पर मौजूद हैं। श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा 98 मैचों में 161 विकेट ले चुके हैं। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। उन्होंने 89 मैचों में 134 विकेट हासिल किए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह हैं, उन्होंने 95 मैचों में 121 विकेट झटके हैं।
राशिद खान का हालिया फॉर्म अच्छा नहीं रहा है और वह लगातार मैचों में विकेट लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में आदिल के पास उनसे आगे निकलने का मौका है। हालांकि राशिद को पीछे छोड़ने के लिए रशीद को अभी लंबा सफर तय करना है।
आदिल रशीद ने किए दो शिकार
भारत के खिलाफ तीसरे मुकाबले में आदिल रशीद ने दो बल्लेबाजों को आउट किया। उन्होंने अपने दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह को जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवाया। वह 4 गेंद में 4 रन ही बना सके। इसके बाद रशीद ने वरुण चक्रवर्ती को क्लीन बोल्ड करके भारतीय पारी का अंत किया।
भारत की लगातार दूसरी हार
भारतीय टी20 टीम का बुरा दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आयरलैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार को फैंस को भुला नहीं पा रहे हैं और अब इंग्लैंड के खिलाफ भी फैंस को बड़ा झटका है। टीम ने दो मुकाबले गंवा दिए हैं और अब सीरीज गंवाने के करीब पहुंच गई है। इंग्लैंड ने पहला मुकाबला 4 विकेट से जीता था, जबकि दूसरा मैच 125 रनों के विशाल अंतर से अपने नाम किया। चौथा मुकाबला 9 जुलाई को खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी