Ind vs Eng Michael Clarke says Kuldeep Yadav Could have helped india to take 20 wickets in england test series 20 विकेट लेने में मदद...कुलदीप को माइकल क्लार्क ने बताया एक्स फैक्टर; मौका ना देने पर भड़के
Ind vs Eng Michael Clarke says Kuldeep Yadav Could have helped india to take 20 wickets in england test series

20 विकेट लेने में मदद...कुलदीप को माइकल क्लार्क ने बताया एक्स फैक्टर; मौका ना देने पर भड़के

माइकल क्लार्क का मानना है कि अगर भारतीय टीम को कुलदीप यावव को मौका देती, तो वह 20 विकेट लेने में मदद कर सकते थे। कुलदीप उन तीन खिलाड़ियों में शामिल रहे, जिन्हें इंग्लैंड दौरे पर प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 11:12 PM
भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया। शुभमन गिल के नेतृत्व में भारत ने सीरीज को 2-2 से बराबर की। इस सीरीज के दौरान बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला। हालांकि गेंदबाजों के लिए ये सीरीज आसान नहीं रही। वहीं सीरीज के दौरान भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को लेकर काफी चर्चा हुई। बुमराह ने सिर्फ तीन मैच खेले, जबकि कुलदीप को मौका नहीं मिला। सीरीज खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने कहा है कि अगर कुलदीप खेलते तो वह भारत को 20 विकेट दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते थे।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के प्रदर्शन की भी तारीफ की है। माइकल क्लार्क ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''कुलदीप यादव को लेकर हो रही चर्चा, मुझे नहीं लगता कि ये बदलेगा। उन्होंने सीरीज में हिस्सा नहीं लिया। मुझे लगता है कि सीरीज में कुलदीप भारत को 20 विकेट लेने में मदद कर सकते थे। लेकिन आप इन दोनों (सुंदर-जडेजा) के प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं कर सके। बल्ले से वो शानदार रहे और गेंद से भी बेहतरीन रहे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन दो खिलाड़ियों की कोई आलोचना कर सकता है। ये दोनों स्पिनर, इस सीरीज में उन्होंने जो प्रभाव डाला, वह उनके स्थान के लायक था, उन्होंने मिले मौके को अच्छे से भुनाया।"

2017 में टेस्ट डेब्यू करने के बाद से कुलदीप यादव ने सिर्फ 13 टेस्ट मैच खेले हैं और 56 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने चार पांच विकेट हॉल लिए हैं। कुलदीप ने 2018 में इंग्लैंड में एक मैच खेला था, हालांकि उन्हें विकेट नहीं मिला था। लेकिन उन्होंने टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 6 मैचों में 21 विकेट लिए हैं। कुलदीप के अलावा अभिमन्यु ईश्वरन और एन जगदीशन को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला।

उन्होंने आगे कहा, ''लेकिन मुझे भी लगता है कि कुलदीप यादव को लेकर चर्चा होती रहेगी क्योंकि वो भारत के लिए एक्स फैक्टर हैं। उन्होंने पूरे सीरीज के दौरान 20 विकेट लेने में मदद की होती। और फिर दोनों स्पिनर, उनकी बल्लेबाजी को कम आंका गया है। जडेजा जैसे खिलाड़ी के लिए हमेशा से ही कम आंका गया है। उन्होंने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण रन बनाए हैं। वाशिंगटन सुंदर ने भी एक और अर्धशतक लगाया।''