IND vs ENG LIVE Score: आज होगा भारत-इंग्लैंड के बीच दूसरा मैच, जोफ्रा आर्चर की होगी वापसी

IND vs ENG LIVE Score: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेला जा रही है। दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। रिवरसाइड ग्राउंड में खेला गया पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। हालांकि भारत ने इस मैच में बैटिंग की थी और 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 189 रन बनाए थे लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग शुरू नहीं हो पाई और काफी इंतजार के बाद अंपायरों ने मैच को रद्द घोषित कर दिया। एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें रहेंगी, जोकि अपने पहले मौके का इंतजार कर रहे हैं। इंग्लैंड ने शुक्रवार को इस मैच के लिए प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी थी, जिसमें जोफ्रा आर्चर और जोश टंग को शामिल किया गया है।
IND vs ENG LIVE Score: इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम
IND vs ENG LIVE Score: भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी।
IND vs ENG LIVE Score: इंग्लैंड प्लेइंग इलेवन
IND vs ENG LIVE Score इंग्लैंड प्लेइंग इलेवन: फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग
IND vs ENG LIVE Score: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 मैच
IND vs ENG LIVE Score: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। पहला मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा।