IND vs ENG LIVE Score: आज होगा भारत-इंग्लैंड के बीच दूसरा मैच, जोफ्रा आर्चर की होगी वापसी

IND vs ENG LIVE Score: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेला जा रही है। दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। रिवरसाइड ग्राउंड में खेला गया पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। हालांकि भारत ने इस मैच में बैटिंग की थी और 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 189 रन बनाए थे लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग शुरू नहीं हो पाई और काफी इंतजार के बाद अंपायरों ने मैच को रद्द घोषित कर दिया। एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें रहेंगी, जोकि अपने पहले मौके का इंतजार कर रहे हैं। इंग्लैंड ने शुक्रवार को इस मैच के लिए प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी थी, जिसमें जोफ्रा आर्चर और जोश टंग को शामिल किया गया है।