IND vs ENG LIVE Score: क्या दूसरे वनडे में खेलेंगे शुभमन गिल? सीरीज पर कब्जा जमाने की फिराक में भारत

IND vs ENG LIVE Score: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे गुरुवार को कार्डिफ में खेला जाएगा। भारतीय वनडे टीम ने पहले वनडे मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को 6 विकेट से मात दी। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। इंग्लैंड में भारतीय टी20 टीम को लगातार चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा था और 0-4 से सीरीज भी गंवा दी थी। लेकिन वनडे टीम ने पहले ही मैच में जीत दर्ज करके फैंस को खुश होने का मौका दिया है। दूसरे वनडे में कप्तान शुभमन गिल के खेलने पर भी संशय है क्योंकि एजबस्टन में उन्हें हैमस्ट्रिंग की समस्या हुई थी।
वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमें
भारत की टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन
इंग्लैंड की टीम: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग, ब्रायडन कार्स, साकिब महमूद, टॉम बैंटन, गस एटकिंसन, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद
IND vs ENG LIVE Score: भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित XI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़/प्रिंस यादव/अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह।
IND vs ENG LIVE Score: क्या दूसरे वनडे में खेलेंगे गिल?
कप्तान शुभमन गिल पहले वनडे में चोटिल हो गए थे। उन्हें बर्मिंघम में 80 रन बनाने के बाद मांसपेशियों में खिंचाव कारण रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा था। भारतीय टीम दुआ कर रही होगी कि गिल अनफिट होने के कारण बाहर नहीं हों क्योंकि एक कप्तान और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज के रूप में टीम को उनकी सख्त जरूरत है।
IND vs ENG LIVE Score: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे
IND vs ENG LIVE Score: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे गुरुवार को कार्डिफ में होने वाला है। भारत ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगा। शुभमन गिल की टीम ने पहला मैच 6 विकेट से जीता था।