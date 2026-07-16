IND vs ENG LIVE Score: क्या दूसरे वनडे में खेलेंगे शुभमन गिल? सीरीज पर कब्जा जमाने की फिराक में भारत

IND vs ENG LIVE Score: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे गुरुवार को कार्डिफ में खेला जाएगा। भारतीय वनडे टीम ने पहले वनडे मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को 6 विकेट से मात दी। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। इंग्लैंड में भारतीय टी20 टीम को लगातार चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा था और 0-4 से सीरीज भी गंवा दी थी। लेकिन वनडे टीम ने पहले ही मैच में जीत दर्ज करके फैंस को खुश होने का मौका दिया है। दूसरे वनडे में कप्तान शुभमन गिल के खेलने पर भी संशय है क्योंकि एजबस्टन में उन्हें हैमस्ट्रिंग की समस्या हुई थी।