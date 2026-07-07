IND Vs ENG LIVE Score: भारत और इंग्लैंड का तीसरा टी-20 मैच आज, नाटिंघम में होगी भिड़ंत

IND Vs ENG LIVE Score: भारत और इंग्लैंड की बीच पांच टी-20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज नॉटिंघम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार, रात 10 बजे से शुरू होगा। आधे घंटे पहले साढ़े नौ बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे। भारत के लिए यह मुकाबला जीतना अहम है। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 मैच से पहले ही घोषित कर दी थी। भारत की प्लेइंग XI मैच के दौरान ही टॉस के वक्त पता चलेगी। आज फिर वैभव सूर्यवंशी के खेलने की उम्मीद है, जबकि संजू सैमसन बाहर होंगे।