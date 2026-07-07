Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

IND Vs ENG LIVE Score: भारत और इंग्लैंड का तीसरा टी-20 मैच आज, नाटिंघम में होगी भिड़ंत

IND Vs ENG LIVE Score: भारत और इंग्लैंड की बीच पांच टी-20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज नॉटिंघम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार, रात 10 बजे से शुरू होगा। आधे घंटे पहले साढ़े नौ बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे। भारत के लिए यह मुकाबला जीतना अहम है।

IND Vs ENG LIVE Score: भारत और इंग्लैंड का तीसरा टी-20 मैच आज, नाटिंघम में होगी भिड़ंत

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टी-20 मैच लाइव

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान |
WhatsAppFacebookX
हमें फॉलो करेंGoogle NewsYouTube

IND Vs ENG LIVE Score: भारत और इंग्लैंड की बीच पांच टी-20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज नॉटिंघम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार, रात 10 बजे से शुरू होगा। आधे घंटे पहले साढ़े नौ बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे। भारत के लिए यह मुकाबला जीतना अहम है। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 मैच से पहले ही घोषित कर दी थी। भारत की प्लेइंग XI मैच के दौरान ही टॉस के वक्त पता चलेगी। आज फिर वैभव सूर्यवंशी के खेलने की उम्मीद है, जबकि संजू सैमसन बाहर होंगे।

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टोंग।

पाचं मैचों की सीरीज के दो मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी थी। तीसरे मैच में क्या टीम इंडिया वापसी कर पाएगी देखना होगा।

दोनों टीमों का स्क्वॉड

भारत टीम: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव।

इंग्लैंड टीम: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, विल जैक्स, सैम कुरेन, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोश टोंग, सन्नी बेकर, रेहान अहमद, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, साकिब महमूद, ल्यूक वुड

IND Vs ENG LIVE Score: वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे आज का मैच, जताई जा रही संभावना

आज के मैच में वैभव सूर्यवंशी के खेलने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। एक बार संजू को प्लेइंग XI में जगह मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि, गेंदबाजी यूनिट में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share

IND Vs ENG LIVE Score: इंग्लैंड की प्लेइंग XI घोषित

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टोंग।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share

IND Vs ENG LIVE Score: भारत और इंग्लैंड का आमना सामना आज

IND Vs ENG LIVE Score: भारत और इंग्लैंड की बीच पांच टी-20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज नॉटिंघम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार, रात 10 बजे से शुरू होगा। आधे घंटे पहले साढ़े नौ बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे। भारत के लिए यह मुकाबला जीतना अहम है।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
Cricket News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsक्रिकेटIND Vs ENG LIVE Score: भारत और इंग्लैंड का तीसरा टी-20 मैच आज, नाटिंघम में होगी भिड़ंत