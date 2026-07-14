IND vs ENG LIVE Score: ओपनर बेन डकेट ने की गुरनूर की कुटाई, 50 रन की ओर इंग्लैंड टीम

IND vs ENG Live Score: डकेट ने की गुरनूर की कुटाई
गुरनूर बराड़ ने आठवें ओवर में 17 रन लुटाए। उनकी बेन डकेट ने कुटाई की। डकेट ने दूसरी गेंद पर चौका जबकि चौथी और छठी गेंद पर छक्का मारा। डकेट 29 और बेथेल 4 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं।
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लाइव स्कोर
IND vs ENG Live Score: भारत और इंग्लैंड के बीच मंगलवार से तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो गई है। पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जा रहा है, जहां इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड में टी20 सीरीज में 0-4 से ऐतिहासिक क्लीन स्वीप झेलने के बाद भारत की नजर वनडे में बदलना लेने पर है। दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली छह महीने बाद एकसाथ भारतीय टीम की जर्सी में खेल रहे हैं। कोहली चोटिल होने के कारण अफगानिस्तान सीरीज में नहीं खेले थे। रोहित, विराट, कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल के रूप में भारत के पास दमदार बल्लेबाजों की एक शानदार चौकड़ी है, जो किसी भी मैच का रुख पलट सकती है। धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह लंबे समय बाद इस फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं। वह 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहली बार वनडे मैच खेल रहे हैं। वहीं, इंग्लैंड के अनुभवी विकेटकीपर जोस बटलर अपने करियर का 200वां वनडे खेल रहे हैं।
इंग्लैंड: 37/0 (8 ओवर)*
भारत की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा।
इंग्लैंड की प्लेइंग XI: जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल राशिद।
IND vs ENG Live Score: डकेट ने की गुरनूर की कुटाई
गुरनूर बराड़ ने आठवें ओवर में 17 रन लुटाए। उनकी बेन डकेट ने कुटाई की। डकेट ने दूसरी गेंद पर चौका जबकि चौथी और छठी गेंद पर छक्का मारा। डकेट 29 और बेथेल 4 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं।
IND vs ENG Live Score: बुमराह के ओवर में एक रन
भारतीय टीम कसी हुई गेंदबाजी कर रही है। चार ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 15/0 है। डकेट 10 और बेथेल एक रन बनाकर क्रीज पर हैं। प्रसिद्ध कृष्णा अपने स्पेल के दूसरे ओवर में 6 रन दिए।
IND vs ENG Live Score: इंग्लैंड की पारी का आगाज
इंग्लैंड की पारी का आगाज हो गया है। जैकब बेथेल और बेन डकेट बल्लेबाजी करने उतरे हैं। जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग अटैक की कमान संभाली। उन्होंने पहला ओवर में एक चौका दिया, जो डकेट के बल्ले से निकला। बुमराह ने 968 दिनों के बाद वनडे मैच में गेंदबाजी की।
IND vs ENG Live Score: भारत की प्लेइंग इलेवन
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा।
IND vs ENG Live Score: इंग्लैंड ने जीता टॉस
इंग्लैंड ने पहले वनडे में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय किया है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा कि पिच अच्छी लग रही है। उम्मीद है कि हम अच्छी बैटिंग करेंगे। दूसरी पारी में स्पिनर्स को मदद मिल सकती है।
IND vs ENG Live Score: कुछ देर में होगा टॉस
भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कप्तना शुभमन गिल और हैरी ब्रूक भारतीय समयानुसार तीन बजे टॉस के लिए मैदान पर होंगे।
IND vs ENG Live Score: इंग्लैंड का स्क्वॉड
हैरी ब्रूक (कप्तान), बेन डकेट, जोस बटलर (विकेटकीपर), विल जैक्स, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जेम्स कोल्स, सैम कुरेन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, जोस टंग, साकिब महमूद, आदिल राशिद, टॉम बैंटन, जो रूट, जैकब बेथेल।
IND vs ENG Live Score: भारत का स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।