IND vs ENG Live Score: दूसरे सेमीफाइनल में भारत-इंग्लैंड होंगे आमने-सामने, वानखेड़े में होगी फाइनल के लिए जंग

IND vs ENG Live Score: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बना ली है।

IND vs ENG Live Score

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Thu, 05 Mar 2026 11:29 AM IST
IND vs ENG Live Score: टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड की टीम भले ही कई मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी है लेकिन टीम ने अभी तक 6 मुकाबले जीते हैं। इंग्लैंड ने एकमात्र मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ गंवाया है, वहीं भारत ने अपने आखिरी सुपर-8 मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारत ने जारी टूर्नामेंट में अभी तक सिर्फ एक मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गंवाया है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं और खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है।

5 Mar 2026, 11:29:13 AM IST

IND vs ENG Live Score: कैसा रहेगा पिच का मिजाज

IND vs ENG Live Score: पिच पर हल्की घास है, लेकिन मोर्ने मोर्कल को उम्मीद है कि मैच हाई-स्कोरिंग होगा। इसी विरोधी टीम के खिलाफ, इसी जगह पर, अभिषेक शर्मा ने एक साल पहले शानदार सेंचुरी बनाई थी। भारत अपने ओपनर से भी ऐसे ही धमाके की उम्मीद करेगा।

5 Mar 2026, 11:06:24 AM IST

IND vs ENG Live Score: भारत की संभावित XI

IND vs ENG Live Score: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

5 Mar 2026, 10:07:12 AM IST

IND vs ENG Live Score: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा सेमीफाइनल

IND vs ENG Live Score: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया है और फाइनल में प्रवेश किया।

