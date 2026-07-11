जोस बटलर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा, T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बैटर

इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जोस बटलर ने शनिवार को भारत के खिलाफ 64 गेंदों में 131 रन की दमदार पारी खेली। इस पारी की बदौलत वह टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। उन्होंने कोहली को पीछे छोड़ा

सलामी बल्लेबाज जोस बटलर ने शनिवार को साउथम्पटन में टी20 इंटरनेशनल में अपना दूसरा शतक लगाया। इस शतकीय पारी की बदौलत बटलर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली को टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। जोस ने पांचवें मुकाबले में 51 गेंदों में 100 रन पूरे किए और फिर 64 गेंदों में 131 रन की दमदार पारी खेली। इंग्लैंड ने उनके शतक और हैरी ब्रूक के नाबाद 95 रनों की बदौलत 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 257 रन बनाए।

सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज जोस बटलर टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा। विराट कोहली ने 125 मैचों में 4188 रन बनाए हैं। उन्होंने एक शतक और 38 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं जोस 160 मैचों में 4212 रन हो गए हैं। उन्होंने दो शतक और 28 अर्धशतक लगाए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज को कोहली को पीछे छोड़ने के लिए मैच से पहले 108 रन चाहिए थे, वह 64 गेंदों में 131 रन की पारी खेलकर भारतीय क्रिकेटर से आगे निकल गए।

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम है। पाकिस्तान के बल्लेबाज ने 145 मैचों में 4596 रन बनाए हैं। उन्होंने तीन शतक और 39 अर्धशतक लगाए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 159 मैचों में 4231 रन बनाए हैं। रोहित ने 5 शतक और 32 अर्धशतक जड़े हैं।

इंग्लैंड ने बनाए 257 रन अनुभवी जोस बटलर (64 गेंदों पर 131 रन) और कप्तान हैरी ब्रुक (45 गेंदों पर नाबाद 95 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 103 गेंदों में 233 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर इंग्लैंड को शनिवार को पांचवें मैच में भारत के खिलाफ तीन विकेट पर 257 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी इंग्लैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए भारत के खिलाफ इस प्रारूप में अपना सर्वोच्च स्कोर ख्ड़ा किया।