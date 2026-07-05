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जसप्रीत बुमराह ने छोटे ब्रेक के बाद शुरू की तैयारी, सोशल मीडिया पर शेयर की प्रैक्टिस की तस्वीरें

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आगामी वनडे सीरीज के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी है। उनको आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए आराम दिया गया था।

जसप्रीत बुमराह ने छोटे ब्रेक के बाद शुरू की तैयारी, सोशल मीडिया पर शेयर की प्रैक्टिस की तस्वीरें

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आगामी सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लाल गेंद से बॉलिंग प्रैक्टिस करने का वीडियो शेयर किया है। सीनियर गेंदबाज को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है। हालांकि वह इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद एशियन गेम्स में भी बुमराह नजर आएंगे। उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में भी रेस्ट दिया गया था, जोकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं था।

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बुमराह का खराब फॉर्म

जसप्रीत बुमराह करीब एक महीने पहले से ज्यादा समय से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। वह आईपीएल के पिछले सीजन का हिस्सा थे लेकिन उनकी खराब फॉर्म को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। वह शुरुआती मैचों में विकेट नहीं हासिल कर सके थे। उन्होंने 13 मैचों में सिर्फ चार विकेट चटकाए। यह उनके आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे खराब सीजन है। हालांकि टी20 विश्व कप 2026 में भारत को ट्रॉफी दिलाने में बुमराह ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 8 पारियों में 14 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टूर्नामेंट के फाइनल में आया था, जहां उन्होंने 15 रन देकर चार विकेट लिए थे और प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था।

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श्रीलंका-न्यूजीलैंड में होगी टेस्ट सीरीज

भारतीय टीम अगस्त में श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां टीम गाले और कोलंबो में 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाले में खेला जाएगा, जिसके बाद 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में दूसरा और आखिरी टेस्ट खेला जाएगा। यह सीरीज 2017 में 3-0 की क्लीन स्वीप के बाद श्रीलंका में भारत का पहला टेस्ट असाइनमेंट है। बीसीसीआई ने शेड्यूल का ऐलान किया है लेकिन स्क्वॉड का ऐलान होना बाकी है। 19 नवंबर से भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी।

भारत जून की शुरुआत में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद इस सीरीज़ में उतरेगा, जहाँ उसने पारी से आसान जीत हासिल की थी। इस बीच, श्रीलंका अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए कैरिबियन में है और पहले मैच में भारी हार के बाद वापसी करना चाहेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कीमती पॉइंट्स दांव पर लगे होने के कारण, दोनों टीमों के पास खेलने के लिए बहुत कुछ होगा।

भारत अभी स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर है, जबकि श्रीलंका एक स्थान पीछे छठे स्थान पर है। आने वाली सीरीज़ दोनों टीमों के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में आगे चल रही टीमों से अंतर कम करने का एक महत्वपूर्ण मौका है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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