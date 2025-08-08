Ind vs Eng ICC Pitch Ratings for Anderson Tendulkar Trophy released leeds get better rating than lords ICC ने जारी की इंग्लैंड की पिचों की रेटिंग, लीड्स के सामने लॉर्ड्स भी रह गया पीछे, Cricket Hindi News - Hindustan
आईसीसी ने शुक्रवार को एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में इस्तेमाल की गई चार पिचों की रेटिंग जारी की है, जिसमें लीड्स को लॉर्ड्स से बेहतर बताया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 03:55 PM
आईसीसी ने भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में समाप्त हुई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान इस्तेमाल की गई पिच और आउटफील्ड की आधिकारिक रेटिंग की घोषणा की है। एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के शुरुआती चार मैचों में से तीन पिचों को आईसीसी द्वारा टॉप रेटिंग नहीं मिली है। भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान लीड्स में हेडिग्ले की पिच को छोड़कर अन्य पिचों को आईसीसी द्वारा 'बहुत अच्छा' रेटिंग नहीं मिला। पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान इंग्लैंड की बैटिंग फ्रेंडली पिचों को लेकर काफी चर्चा हुई थी। इस सीरीज के दौरान दोनों टीमों ने जमकर रन बटोरे थे। वहीं गेंदबाजों को काफी मेहनत करनी पड़ी थी।

भारतीय टीम सीरीज में 1-2 से पीछे चल रही थी, जिसके बाद वापसी करते हुए ओवल टेस्ट जीता और सीरीज बराबर की। इस सीरीज की दिलचस्प बात ये भी रही है कि सभी मैच पांच दिन तक चले और नतीजा भी अंतिम दिन आया। मैनचेस्टर में खेला गया चौथा मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। भारतीय टीम ने करीब पांच सेशन तक बल्लेबाजी करते हुए मैच ड्रॉ करवाया था।

पांच मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत में इंग्लैंड ने लीड्स में पहले मैच में पांच विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि भारत ने बर्मिंघम में जोरदार वापसी करते हुए दूसरा टेस्ट 336 रन से जीता था। लार्ड्स में तीसरे टेस्ट में मेजबान टीम ने 22 रन की रोमांचक जीत दर्ज की, जबकि मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट ड्रॉ रहा। इसके बाद भारत ने जो रूट और हैरी ब्रूक की शतकीय पारियों के बावजूद चौथी शाम चार विकेट चटकाकर जोरदार वापसी की और फिर सीरीज के अंतिम दिन जीत दर्ज की।

इस हाई-प्रोफाइल सीरीज के लिए इस्तेमाल की गई पिचों का प्रदर्शन 2023 एशेज के दौरान इस्तेमाल की गई पिचों से बेहतर रहा, जहां पांचों में से किसी भी पिच को 'बहुत अच्छी' रेटिंग नहीं मिली थी। ओवल के लिए इस्तेमाल की गई पिच और आउटफील्ड के रेटिंग का इंतजार है।

पहला टेस्ट - हेडिंग्ले, लीड्स- पिच: बहुत अच्छी, आउटफील्ड: बहुत अच्छी

दूसरा टेस्ट - एजबेस्टन, बर्मिंघम- पिच: संतोषजनक, आउटफील्ड: बहुत अच्छी

तीसरा टेस्ट - लॉर्ड्स, लंदन- पिच: संतोषजनक, आउटफील्ड: बहुत अच्छी

चौथा टेस्ट - ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर-पिच: संतोषजनक, आउटफील्ड: बहुत अच्छी

