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हम वर्ल्ड चैंपियन थे, जीरो से शुरू कर रहे, कोच गंभीर ने टीम को क्या दिया था मैसेज, श्रेयस ने बताया

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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श्रेयस अय्यर ने बताया है कि गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू के दौरान टीम से कहा था कि हम वर्ल्ड चैंपियन थे और हम सब फिर से जीरो से शुरू कर रहे हैं।

हम वर्ल्ड चैंपियन थे, जीरो से शुरू कर रहे, कोच गंभीर ने टीम को क्या दिया था मैसेज, श्रेयस ने बताया

अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने कहा है कि उन्हें टी20 फॉर्मेट में कप्तानी मिलने की कोई हैरानी नहीं हुई। उनको हाल ही में भारतीय टी20 टीम की कप्तानी मिली है क्योंकि सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटा दिया गया था और उन्हें टीम से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। श्रेयस का मानना है कि भारतीय टीम और आईपीएल में निरंतर अच्छे प्रदर्शन के कारण उनको विश्वास था कि एक दिन उनको ये मौका जरूर मिलेगा। लेकिन उनकी कप्तानी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में 12वें नंबर पर मौजूद आयरलैंड ने भारतीय टीम को 2-0 से शिकस्त दी। जिसके बाद उनपर दबाव बढ़ गया है। हालांकि उन्होंने गौतम गंभीर के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें कोच ने कहा कि टीम एक नई पहचान बनाने पर भी जोर दे रहे हैं।

गौतम गंभीर ने कहा कि जीरो से शुरू कर रहे

अय्यर ने हेड कोच गौतम गंभीर के टीम को दिए मैसेज के बारे में बात करते हुए बताया कि हाल ही में टी20 विश्व कप की जीत के बावजूद टीम इस चरण को एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देख रही है। कप्तान ने कहा, ''गौती भाई (गौतम गंभीर) ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह हम वर्ल्ड चैंपियन थे। ये नया पैराग्राफ है, जो पूरी तरह से नई शुरुआत करता है, जहां मैं टीम का कप्तान हूं और हम सब फिर से जीरो से शुरू कर रहे हैं।"

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कप्तानी मिलने से हैरान नहीं हुए

श्रेयस अय्यर भारतीय टी20 कप्तानी मिलने पर हैरान नहीं हुए, उन्होंने बीसीसीआई टीवी से कहा, ''ईमानदारी से बता रहा हूं, यह आश्चर्यजनक नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि किसी न किसी समय ऐसा होगा। मैंने पिछले आईपीएल टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया है, जब भी मुझे देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। इसलिए यह मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं था। लेकिन साथ ही, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि मैं टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्यों, टीम मैनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ और उन कुछ खिलाड़ियों से सीख सकूं जिन्होंने खेला है।

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वैभव से पहले टीम के पुराने खिलाड़ियों को मिलेंगे मौके

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिये वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किये जाने के बाद से उनके पदार्पण की मांग बढती जा रही है। अय्यर ने हालांकि कहा कि सभी खिलाड़ियों के लिये सुरक्षित माहौल होना जरूरी है। पंद्रह वर्ष के सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने के लिये संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी को तोड़ना होगा। अय्यर ने पहले टी20 से पूर्व कहा ,'' टीम में सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है । ऐसा नहीं है कि एक ही खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है।''

उन्होंने कहा ,'' हमें मौके और सुरक्षा दोनों देने होंगे ताकि हर खिलाड़ी में आत्मविश्वास बना रहे। पिछला विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ियों को पता है कि टी20 कैसे खेलता जाता है । वे लगातार इस प्रारूप में भारत के स्तंभ रहे हैं और उनका समर्थन करना जरूरी है।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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