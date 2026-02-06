Cricket Logo
क्रिस गेल नहीं, वैभव सूर्यवंशी को कहिए नया 'सिक्सर किंग', ये आंकड़े देख विश्वास नहीं करेंगे आप

जब क्रिकेट में सिक्सर किंग की बात आती है, तो जेहन में सबसे पहला नाम यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का आता है। लेकिन आज आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने जो तबाही मचाई है, उसने दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमें नया सिक्सर किंग मिल गया है।

Feb 06, 2026 06:10 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
जब क्रिकेट में सिक्सर किंग की बात आती है, तो जेहन में सबसे पहला नाम यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का आता है। लेकिन आज आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने जो तबाही मचाई है, उसने दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमें नया सिक्सर किंग मिल गया है। इंग्लैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले में वैभव ने न केवल 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, बल्कि छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि रिकॉर्ड बुक के पुराने पन्ने धुंधले पड़ गए।

वैभव सूर्यवंशी ने आज के मैच में कुल 15 छक्के जड़कर यूथ वनडे के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वैभव ने किसी और का नहीं, बल्कि अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले साल 2025 में उन्होंने एक ही मैच में 14 छक्के लगाए थे, जो उस समय एक कीर्तिमान था। फाइनल जैसे दबाव वाले मैच में इस तरह की बेखौफ बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया है कि वह भविष्य के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बनने की राह पर हैं।

इन आंकड़ों को देखकर वाकई विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि एक युवा खिलाड़ी इस कदर निरंतरता के साथ बड़े शॉट्स खेल सकता है। यूथ वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की शीर्ष सूची में वैभव का नाम एक बार नहीं, बल्कि पांच बार शामिल है। उन्होंने माइकल हिल (12 छक्के) और क्रेग सिमंस (11 छक्के) जैसे दिग्गजों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वैभव की इस पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 50 ओवरों में 411/9 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो अंडर-19 विश्व कप नॉकआउट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है।

वैभव की इस विस्फोटक पारी ने न केवल भारत को अपने छठे विश्व खिताब के करीब पहुंचाया है, बल्कि उन्हें एक ऐसे पावर-हिटर के रूप में स्थापित कर दिया है जिसकी गूंज आने वाले समय में सीनियर टीम तक सुनाई देगी।

यूथ वनडे में एक मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज:

• 15 छक्के: वैभव सूर्यवंशी (भारत) – आज के मैच में

• 14 छक्के: वैभव सूर्यवंशी (भारत) – 2025 में

• 12 छक्के: माइकल हिल (ऑस्ट्रेलिया) – 2008 में

• 11 छक्के: क्रेग सिमंस (ऑस्ट्रेलिया) – 2002 में

• 10 छक्के: शाहज़ेब खान (पाकिस्तान) – 2024 में

• 10 छक्के: वैभव सूर्यवंशी (भारत) – 2025 में

• 10 छक्के: वैभव सूर्यवंशी (भारत) – 2026 में

