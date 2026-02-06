क्रिस गेल नहीं, वैभव सूर्यवंशी को कहिए नया 'सिक्सर किंग', ये आंकड़े देख विश्वास नहीं करेंगे आप
जब क्रिकेट में सिक्सर किंग की बात आती है, तो जेहन में सबसे पहला नाम यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का आता है। लेकिन आज आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने जो तबाही मचाई है, उसने दुनिया भर के क्रिकेट विशेषज्ञों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमें नया सिक्सर किंग मिल गया है।
वैभव सूर्यवंशी ने आज के मैच में कुल 15 छक्के जड़कर यूथ वनडे के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वैभव ने किसी और का नहीं, बल्कि अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले साल 2025 में उन्होंने एक ही मैच में 14 छक्के लगाए थे, जो उस समय एक कीर्तिमान था। फाइनल जैसे दबाव वाले मैच में इस तरह की बेखौफ बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया है कि वह भविष्य के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बनने की राह पर हैं।
इन आंकड़ों को देखकर वाकई विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि एक युवा खिलाड़ी इस कदर निरंतरता के साथ बड़े शॉट्स खेल सकता है। यूथ वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की शीर्ष सूची में वैभव का नाम एक बार नहीं, बल्कि पांच बार शामिल है। उन्होंने माइकल हिल (12 छक्के) और क्रेग सिमंस (11 छक्के) जैसे दिग्गजों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वैभव की इस पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 50 ओवरों में 411/9 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो अंडर-19 विश्व कप नॉकआउट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है।
वैभव की इस विस्फोटक पारी ने न केवल भारत को अपने छठे विश्व खिताब के करीब पहुंचाया है, बल्कि उन्हें एक ऐसे पावर-हिटर के रूप में स्थापित कर दिया है जिसकी गूंज आने वाले समय में सीनियर टीम तक सुनाई देगी।
यूथ वनडे में एक मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज:
• 15 छक्के: वैभव सूर्यवंशी (भारत) – आज के मैच में
• 14 छक्के: वैभव सूर्यवंशी (भारत) – 2025 में
• 12 छक्के: माइकल हिल (ऑस्ट्रेलिया) – 2008 में
• 11 छक्के: क्रेग सिमंस (ऑस्ट्रेलिया) – 2002 में
• 10 छक्के: शाहज़ेब खान (पाकिस्तान) – 2024 में
• 10 छक्के: वैभव सूर्यवंशी (भारत) – 2025 में
• 10 छक्के: वैभव सूर्यवंशी (भारत) – 2026 में
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।