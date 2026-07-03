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वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड के पास प्लान है, सैम करन ने युवा बल्लेबाज को चेताया

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सैम करन का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी इस समय अपनी लाइफ के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की टीम के पास उनको रोकने के लिए प्लान तैयार है।

वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड के पास प्लान है, सैम करन ने युवा बल्लेबाज को चेताया

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को अभी अपने पहले इंटरनेशनल मैच का इंतजार है लेकिन इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने बताया है कि उनकी टीम ने खतरनाक बल्लेबाज के खिलाफ अपने प्लान तैयार रखे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 ओल्ड ट्रैफर्ड में शनिवार को खेला जाएगा। टी20 सीरीज का आगाज अच्छा नहीं रहा। पहला ही मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका। हालांकि भारतीय टीम ने बैटिंग की थी और 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 189 रन बनाए थे लेकिन बारिश की वजह से इंग्लैंड की बैटिंग नहीं आई और मैच रद्द घोषित हुआ।

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इंग्लैंड अलग तरह की चुनौती देगा

सैम करन ने दूसरे मैच से पहले रिपोर्टर से बातचीत के दौरान कहा कि वैभव अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं लेकिन हमारे पास उनके लिए प्लान है। इंग्लैंड में पिचें भारत की तुलना में धीमी होती हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ''मुझे लगता है इंग्लैंड अलग तरह की चुनौती देगा। यहां की पिचें भारत से काफी अलग और धीमी हैं। हम गेंदबाजों के तौर पर अपने प्लान बनाएंगे, लेकिन यह नहीं कह सकता कि वे प्लान सही होंगे। आप कभी नहीं जानते, क्योंकि वह (वैभव सूर्यवंशी) वास्तव में बहुत अच्छा खेल रहा है। वह अभी बहुत नया है और अपने जीवन के सबसे बेहतरीन दौर का आनंद ले रहा है।"

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वैभव के लिए ये है बड़ी चुनौती

उन्होंने आगे कहा, ''मैं भारत में खेल चुका हूं, लेकिन भारतीय क्रिकेटर बनकर भारत में खेलना बिल्कुल अलग लेवल की बात है। मुझे लगता है कि यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वे इस सारी चर्चा और उम्मीदों को कैसे संभालते हैं।"

ऑलराउंडर ने कहा, ''उसने अभी सिर्फ एक या दो आईपीएल सीजन ही खेले हैं और वह पहले ही भारतीय टीम में आ गया है। उसके आसपास अच्छे लोग जरूर होंगे जो उसे गाइड करेंगे, लेकिन असली परीक्षा तो डेब्यू के बाद होगी। बाकी सभी की तरह, मुझे यकीन है कि उसे भी अपने करियर में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा।''

भारत के गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल ने शुक्रवार को संकेत दिया कि टीम प्रबंधन 15 वर्षीय प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के टीम के दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को आसानी से बाहर नहीं करेगा। दूसरे टी20 मुकाबले की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मोर्कल ने कहा, ''हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए कि हमारे पास अभिषेक शर्मा के रूप में टी20 क्रिकेट का नंबर एक बल्लेबाज है। वहीं संजू विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। ''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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