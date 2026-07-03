इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान, एटिंकसन की हुई वापसी
इंग्लैंड ने शुक्रवार को वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 14 जुलाई से होने वाली है।
इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है। बोर्ड ने 14 जुलाई से शुरू होने वाली सीरीज में ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को शामिल किया है। जोश टंग को भी टीम में मौका है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए वनडे नहीं खेला है। गस एटिंकसन और साकिब महमूद की स्क्वॉड में वापसी हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 14 जुलाई से एजबेस्टन में शुरू होगी। भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर हैं, जहां टीम टी20 सीरीज खेल रही है। दोनों टीमों के बीच खेला गया पहला टी20 बारिश की भेंट चढ़ गया था। दूसरा मैच शनिवार को खेला जाएगा।
पिछले महीने हुआ था भारतीय टीम का ऐलान
बीसीसीआई ने पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था, जिसमें विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की वापसी हुई है। कोहली का चयन फिटनेस पर आधारित है। अगर वह पूरी तरह से मैच फ़िट होते हैं, तो वह इस सीरीज़ में हिस्सा लेंगे। हालांकि रवींद्र जडेजा अभी भी टीम में वापस नहीं आए हैं। टीम में वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे ऑलराउंडर एवं स्पिन विकल्प मौजूद हैं। तेज गेंदबाजी आक्रमण की ज़िम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़ संभालेंगे।
भारत-इंग्लैंड वनडे शेड्यूल
सीरीज का पहला मुक़ाबला 14 जुलाई को एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा वनडे 16 जुलाई को सोफिया गार्डन्स में शाम 5:30 बजे शुरू होगा, जबकि सीरीज़ का तीसरा और अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा।
भारत के खिलाफ इंग्लैंड की वनडे टीम:
हैरी ब्रुक (कप्तान), बटलर, साकिब, रेहान, जेम्स कोल्स, आदिल रशीद, आर्चर, सैम करन, जो रूट, एटकिंसन, लियाम डॉसन, जोश टंग, टॉम बैंटन, बेन डकेट, बेथेल, जैक्स।
भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली*, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़।
इंग्लैंड टीम की भारत के खिलाफ वनडे सीरीज का शेड्यूल
पहला वनडे: मंगलवार 14 जुलाई, एजबेस्टन, बर्मिंघम।
दूसरा वनडे: गुरुवार 16 जुलाई, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ।
तीसरा वनडे: रविवार 19 जुलाई, लॉर्ड्स, लंदन।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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