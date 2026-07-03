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इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान, एटिंकसन की हुई वापसी

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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इंग्लैंड ने शुक्रवार को वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 14 जुलाई से होने वाली है।

इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान, एटिंकसन की हुई वापसी

इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है। बोर्ड ने 14 जुलाई से शुरू होने वाली सीरीज में ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को शामिल किया है। जोश टंग को भी टीम में मौका है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए वनडे नहीं खेला है। गस एटिंकसन और साकिब महमूद की स्क्वॉड में वापसी हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 14 जुलाई से एजबेस्टन में शुरू होगी। भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर हैं, जहां टीम टी20 सीरीज खेल रही है। दोनों टीमों के बीच खेला गया पहला टी20 बारिश की भेंट चढ़ गया था। दूसरा मैच शनिवार को खेला जाएगा।

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पिछले महीने हुआ था भारतीय टीम का ऐलान

बीसीसीआई ने पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था, जिसमें विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की वापसी हुई है। कोहली का चयन फिटनेस पर आधारित है। अगर वह पूरी तरह से मैच फ़िट होते हैं, तो वह इस सीरीज़ में हिस्सा लेंगे। हालांकि रवींद्र जडेजा अभी भी टीम में वापस नहीं आए हैं। टीम में वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे ऑलराउंडर एवं स्पिन विकल्प मौजूद हैं। तेज गेंदबाजी आक्रमण की ज़िम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़ संभालेंगे।

भारत-इंग्लैंड वनडे शेड्यूल

सीरीज का पहला मुक़ाबला 14 जुलाई को एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा वनडे 16 जुलाई को सोफिया गार्डन्स में शाम 5:30 बजे शुरू होगा, जबकि सीरीज़ का तीसरा और अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा।

भारत के खिलाफ इंग्लैंड की वनडे टीम:

हैरी ब्रुक (कप्तान), बटलर, साकिब, रेहान, जेम्स कोल्स, आदिल रशीद, आर्चर, सैम करन, जो रूट, एटकिंसन, लियाम डॉसन, जोश टंग, टॉम बैंटन, बेन डकेट, बेथेल, जैक्स।

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भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली*, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़।

इंग्लैंड टीम की भारत के खिलाफ वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे: मंगलवार 14 जुलाई, एजबेस्टन, बर्मिंघम।

दूसरा वनडे: गुरुवार 16 जुलाई, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ।

तीसरा वनडे: रविवार 19 जुलाई, लॉर्ड्स, लंदन।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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