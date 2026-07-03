इंग्लैंड ने दूसरे मैच के लिए किया प्लेइंग इलेवन का ऐलान, भारत के खिलाफ किए दो बदलाव
इंग्लैंड ने शनिवार को भारत के खिलाफ होने वाले दूसरे मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया। जोश टंग को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है।
इंग्लैंड ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के लिए प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में होने वाले मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। जोश टंग टी20 डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। जोफ्रा आर्चर टीम में आए हैं, जबकि साकिब महमूद और ल्यूक वुड को बाहर का रास्ता दिखाया गया। दोनों टीमें दूसरा मैच जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगी।
वह हकदार है
आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाने वाले सूर्यवंशी के अंतरराष्ट्रीय पदार्पण का क्रिकेट जगत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत के खिलाफ दूसरे टी-20 मुकाबले की पूर्व संध्या पर कुरन ने कहा, ''यह वाकई एक अविश्वसनीय कहानी है। मैंने लगभग पूरे महीने आईपीएल देखा और वैभव को बल्लेबाजी करते हुए देखकर लगा कि उनके लिए सब कुछ कितना सहज है। उन्हें जो पहचान और सराहना मिल रही है, वह पूरी तरह से उनकी हकदार है।''
उन्होंने कहा, ''वह बेहद स्वाभाविक प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं और इस समय अपने करियर का भरपूर आनंद ले रहे हैं। 15 साल की उम्र में भारत के लिए खेलना किसी सपने के सच होने जैसा है। प्रतिद्वंद्वी होने के बावजूद उनकी प्रतिभा और कौशल की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता।'' करन का हालांकि मानना है कि इंग्लैंड की परिस्थितियां वैभव के लिए नई चुनौती साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा, ''इंग्लैंड में हालात अलग होंगे। यहां की पिचें भारत की तुलना में काफी अलग हैं। ऐसे में गेंदबाजों के पास अपनी योजनाओं को लागू कुरने का बेहतर मौका रहेगा।''
इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ इस महीने होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए शुक्रवार को 16 सदस्यीय टीम में नवोदित हरफनमौला जेम्स कोल्स और तेज गेंदबाज जोश टंग को शामिल किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच फिलहाल पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेली जा रही है। इसके बाद दोनों टीमें 14, 16 और 19 जुलाई को क्रमशः बर्मिंघम, कार्डिफ और लॉर्ड्स में तीन वनडे मुकाबलों में आमने-सामने होंगी। इंग्लैंड ने मजबूत भारतीय टीम को चुनौती देने के लिए तेज गेंदबाज गस एटकिंसन और साकिब महमूद को भी टीम में जगह दी है। भारतीय टीम में रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी तय मानी जा रही है जबकि विराट कोहली की उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी।
भारत के खिलाफ दूसरे टी20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन
फिल सॉल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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