तिलक की जगह संजू सैमसन को लाना चाहिए? अभिषेक नायर ने बताई टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन की वजह
अभिषेक नायर का मानना है कि संजू सैमसन को लाने के लिए टीम संयोजन में बदलाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने सलाह दी है कि अगर सैमसन को लाना है तो उन्हें टॉप ऑर्डर में लाना होगा।
भारतीय टीम का हालिया टी20 फॉर्मेट में रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। टीम ने आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी लगाातर दो मैच गंवाए हैं। टीम में पिछले कुछ समय में काफी बदलाव हुए हैं लेकिन नए खिलाड़ियों के आने के बाद टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया और वैभव सूर्यवंशी को उनकी जगह मौका दिया गया। हालांकि ये फैसला भी अभी तक कुछ खास सही नहीं रहा है क्योंकि वैभव दो मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। इस बीच भारतीय टीम के पूर्व सहायक कोच ने टीम मैनेजमेंट को चेताया है कि सिर्फ संजू सैमसन को टीम में वापस लाने के चक्कर में कॉम्बिनेशन के साथ खिलवाड़ न करें। उन्होंने ये भी कहा कि संजू की अगर जगह टॉप-3 में बन रही हो तो तभी उन्हें वापस बुलाया जाए। मिडिल ऑर्डर में उनकी वापसी से अच्छे नतीजे नहीं मिल सकते।
नायर का कमेंट एक ब्रॉडकास्टर के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को तिलक वर्मा को प्लेइंग इलेवन से बाहर करके मध्यक्रम में सैमसन को जगह देनी चाहिए। नायर ने कहा, ''मुझे वास्तव में लगता है कि अगर आपको संजू सैमसन को टीम में वापस लाना है, तो आपको उन्हें ऐसी स्थिति में रखना होगा जहां वह सफल हो सकें। बस इसलिए कि उसे शामिल करना है, उसे नंबर 4, 5 या 6 पर भेज देना, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। उसने इस नंबर पर ज्यादा नहीं खेला है और सफल भी नहीं रहा है।''
पूर्व क्रिकेटर ने कहा, "टीम को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। गौतम गंभीर ने ठीक कहा कि उन्होंने बल्लेबाजी पहले करते हुए 190 रन बनाए, लेकिन चेजिंग में वे संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों को ठीक से समझा नहीं है और सही गति नहीं पकड़ पाए हैं। आप घबराहट में कोई फैसला नहीं लेना चाहेंगे। आप सिर्फ बदलाव करने के लिए बदलाव नहीं करना चाहते। यदि संजू सैमसन को टीम में आना है तो प्रबंधन को बस इतना ही करना है, उन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां वे सफल हो सकें।''
उन्होंने आगे कहा, ''संजू सैमसन सबसे अच्छा प्रदर्शन तब करता है जब वह ओपनिंग करता है या टॉप-3 में बल्लेबाजी करता है। इसलिए यदि आप उन्हें वह स्थान नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर है कि आप संजू सैमसन को न खिलाएं और इसके बजाय भारत की जो मौजूदा बल्लेबाजी लाइन-अप है, उसी के साथ बने रहें।'' हाल ही में टीम के उपकप्तान बनाए गए तिलक वर्मा भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। तिलक ने एक बार 45 गेंद में 56 रन बनाए थे, इसके बाद वह किसी भी पारी में 20 से ऊपर रन बनाने में संघर्ष कर रहे हैं। तीसरे टी20 मैच में वह 11 गेंद में तीन रन बनाकर आउट हुए।
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