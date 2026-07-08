हर्षित राणा को बल्लेबाजी में मिला प्रमोशन, तो गौतम गंभीर के प्लान पर दिनेश कार्तिक ने उठाए सवाल
पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का मानना है कि हर्षित राणा को शिवम दुबे से आगे बैटिंग के लिए भेजना सही फैसला नहीं था। उन्होंने कहा कि राणा को पावरप्ले में खेलने का अनुभव ही नहीं है।
भारतीय टीम ने इस साल मार्च में ही टी20 विश्व कप का खिताब जीता थी। लेकिन कुछ महीने के ब्रेक के बाद जब भारतीय टी20 टीम एक बार मैदान पर लौटी है तो उसमें वो चमक नजर नहीं आ रही है, जो एक चैंपियन टीम में दिखाई देती है। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में एक नए दौर की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही है, टीम ने लगातार चार मुकाबले गंवा दिए हैं और इस वजह से अब गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं। मंगलवार को तीसरे मैच में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से धराशायी हो गई। पावरप्ले में ही टीम ने 5 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद कोच गंभीर ने हर्षित राणा को बैटिंग में प्रमोट करते हुए शिवम दुबे से पहले बैटिंग के लिए भेज दिया, उनके इस फैसले पर पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने हैरानी जताई है।
बैटिंग के लिए शिवम दुबे से पहले उतरे हर्षित राणा
ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती 6 ओवर में ही 5 विकेट गंवा दिए थे। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, कप्तान श्रेयस अय्यर और ऑलराउंडर अक्षर पटेल कुछ देर तक ही क्रीज पर टिक सके। भारतीय पारी को लडखड़ाते देख गौतम गंभीर की अगुवाई वाली टीम मैनेजमेंट ने ऑलराउंडर शिवम दुबे से आगे हर्षित राणा को बल्लेबाजी के लिए भेजा। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, जब हर्षित को ऑलराउंडर से पहले बैटिंग के लिए भेजा गया लेकिन पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक इस फैसले से हैरान दिखे और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका मानना है कि जब लगातार विकेट गिर रहे थे तो ऐसे समय में अनुभवहीन बल्लेबाजों को आगे भेजने का कोई तर्क नहीं है।
गंभीर के प्लान पर उठाए सवाल
दिनेश कार्तिक ने कमेंट्री में कहा, ''शिवम दुबे से पहले हर्षित राणा को बैटिंग के लिए भेज रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि हर्षित राणा ने कभी पावरप्ले में बैटिंग की होगी, घरेलू क्रिकेट में भी नहीं। टी20 क्रिकेट में लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन काम कर सकता है लेकिन सिर्फ एक पॉइंट तक। हर्षित राणा को शिवम दुबे से आगे भेजना सही नहीं।
हर्षित राणा को इससे पहले भी कई मौकों पर बैटिंग के लिए ऊपर भेजा जा चुका है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में भी हर्षित को अक्षर पटेल से पहले भेजा गया था। जहां पर वह खाता नहीं खोल सके थे। मंगलवार को तीसरे मैच में उन्होंने 13 गेंद में 9 रन बनाए।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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