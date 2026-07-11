'ऐसा लगता है सब बस उसी को देखने आए हों', विल जैक्स ने वैभव सूर्यवंशी के क्रेज पर कहा, बताया खतरनाक खिलाड़ी

विल जैक्स का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को लेकर इंग्लैंड में क्रेज काफी है। मैनचेस्टर में टीम शीट में उनका नाम आने पर दर्शक काफी खुश हुए थे। उन्होंने 15वर्षीय को खतरनाक खिलाड़ी बताया।

भारतीय टीम के उभरते हुए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। हालांकि तीन मैच खेलने के बाद भी वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी वो चमक नहीं बिखेर सके हैं, जो वह अंडर-19, घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में दिखा चुके हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स 15 वर्षीय बल्लेबाज को इंटरनेशनल मैच में आउट करने वाले पहले गेंदबाज बने, जिस पर उन्होंने कहा कि कुछ सालों बाद यह किसी पब क्विज का सवाल हो सकता है। बाएं हाथ का बल्लेबाज अपने पहले मुकाबले में स्टंप आउट हुआ था। जैक्स ने बताया कि उस मैच में जब टीम में वैभव का नाम आया था, तो दर्शक काफी उत्साहित हुए थे और ऐसा लगा कि वह स्क्वॉड का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है।

दुनिया के टॉप प्लेयर्स में शुमार होता विल जैक्स ने एक पॉडकास्ट में कहा, ''ये तो कुछ साल बाद पब क्विज का सवाल बन जाएगा। ये वही लड़का है। आईपीएल में उसे देखना और वहां होकर उसके खिलाफ खेलना, वह ऐसा खिलाड़ी है जिसे देखने के लिए लोग टिकट खरीदकर आते हैं। उम्र थोड़ी कम है, लेकिन लोग बार-बार कह रहे हैं कि अगर ये 25 का होता तो जो प्रदर्शन कर रहा है, उसके हिसाब से दुनिया के टॉप प्लेयर्स में शुमार होता।”

उन्होंने कहा, ''उसके खिलाफ खेलना बहुत ही मजेदार होता है। मैनचेस्टर में जब टीम शीट में उसका नाम आया तो दर्शकों का रिएक्शन ऐसा था कि वह उनकी टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और सब बस उसी को देखने आए हों। वह बेहद खतरनाक हैं।''

ऑलराउंडर ने आगे कहा, ''हां, जाहिर है, जितना यह सुनने में आसान लगता है, वैसा है नहीं। मुझे लगता है कि वह पहली गेंद से ही शॉट मारता है, इसलिए आपको पूरे फोकस के साथ तैयार रहना होता है। मैं अपनी आंखों का बहुत उपयोग करता हूं, और जो मैं देखता हूं, उसी के अनुसार गेंदबाजी करता हूं। कभी-कभी तो प्लान उसी वक्त बीच में बदल जाता है। मुझे लगता है कि बैट्समैन के लिए इसका सामना करना काफी मुश्किल हो जाता है।''