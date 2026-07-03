रिटायर होने के बाद बेन स्टोक्स ने शेयर किया इमोशनल मैसेज, कहा- अब मैं टीम का फैन बनकर उसे सपोर्ट करूंगा
पूर्व ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सभी का धन्यवाद किया और कहा है कि अब वह टीम का फैन बनकर सपोर्ट करेंगे।
इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। शुक्रवार को ऑलराउंडर ने सोशल मीडिया पर फेयरवेल मैसेज शेयर किया है, जिसमें उन्होंने टीम के साथियों, सपोर्टर और करियर में उनका साथ देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया है। उन्होंने साफ कहा कि संन्यास का फैसला उनका अपना था और यह सही समय पर लिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके इस फैसले को लेकर कोई दबाव नहीं था। पूर्व कप्तान ने कहा कि उन्होंने इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए हर पल का आनंद लिया और बाहर से टीम को देखने और उसका समर्थन करने के लिए उत्सुक हैं।
मेरा समय खत्म हो चुका था
बेन स्टोक्स ने एक्स पर कहा, ''पिछले 15 साल बिल्कुल पागलपन भरे रहे। सब कुछ देखने को मिला, मैदान के अंदर और बाहर, ऊंचाइयों से लेकर सबसे निचले दौर तक। मेरा समय अब खत्म हो चुका था और यह फैसला सिर्फ मैं ही ले सकता था। लेकिन अभी मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं इंग्लैंड के हर एक प्रशंसक और क्रिकेट के हर उस प्रशंसक से प्यार करता हूं, जिसने इन वर्षों में मेरा समर्थन किया है।'' न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में सीरीज हार के दौरान स्टोक्स के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा ने इंग्लैंड क्रिकेट में एक बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है।
फैन बनकर करूंगा सपोर्ट
पिछली एशेज से ही टेस्ट टीम के उपकप्तान रहे ब्रूक को स्टोक्स ने शनिवार शाम अपने फैसले की जानकारी दी थी। जो रूट को भी उसी समय इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद रविवार सुबह चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले स्टोक्स ने ड्रेसिंग रूम में पूरी टीम को अपने निर्णय से अवगत कराया। उन्होंने कहा, ''अब मैं टीम का फैन बनकर उसे सपोर्ट करूंगा। और कभी-कभार हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में बैठकर मैच देखने का आनंद लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। परिवार, दोस्त, टीम के साथी और सभी फैंस... मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूं।''
इंग्लैंड की जर्सी में उनका आखिरी दिन सोमवार को था जब न्यूजीलैंड ने 160 रन से जीत हासिल कर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। स्टोक्स ने इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम के बाहर बालकनी में मैच खत्म होते हुए देखा। संन्यास की घोषणा के एक दिन बाद बीबीसी ने स्टोक्स से पूछा कि क्या वह अगले साल घरेलू एशेज सीरीज में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुकाबले को सोफे पर बैठकर देखने में खुशी महसूस कर रहे होंगे। स्टोक्स ने कहा, ''मैं अभी हर चीज से बहुत खुश और संतुष्ट हूं। यह कोई ऐसा फैसला नहीं है जो आप हल्के-फुल्के ढंग से ले लें। इसमें काफी समय लगा है। मैंने अपने करीबी लोगों से बात की है।‘’ उन्होंने कहा, ''बस, हो गया, और मैं बहुत खुश हूं। ''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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