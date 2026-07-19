इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ बनाया लॉर्ड्स का सबसे बड़ा टोटल, 51 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

इंग्लैंड की टीम ने ऐतिहासिक लॉर्ड्स में वनडे का सबसे बड़ा टोटल बना दिया है। इंग्लैंड ने 51 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। हैरी ब्रूक की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में तीन विकेट खोकर 387 रन बनाए।

इंग्लैंड की टीम ने तीसरे और निर्णायक मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बेन डकेट के शतक की बदौलत 50 ओवर में चार विकेट खोकर 387 रन बनाए हैं। लॉर्ड्स में वनडे क्रिकेट का ये हाईएस्ट टोटल है। वहीं इस ऐतिहासिक मैदान पर सबसे बड़ा टारगेट हासिल करने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम है। हालांकि भारत ने 24 साल पहले ये कारनामा किया था। इंग्लैंड को आखिरी मैच में बेन डकेट और जैकब बेथल ने दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 192 रन की साझेदारी हुई, जिससे इंग्लैंड की टीम 300 के आंकड़े को आसानी से पार करने में सफल हुई। डकेट ने टीम के लिए सर्वाधिक 141 रन बनाए।

इंग्लैंड ने लॉर्ड्स का बनाया सबसे बड़ा टोटल इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने वनडे में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान का सबसे बड़ा टोटल बनाया है। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम था। टीम ने भारत के खिलाफ 1975 में लॉर्ड्स पर 4 विकेट खोकर 334 रन बनाए थे। लेकिन रविवार को आखिरी और तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारत के खिलाफ तीसरे मैच में इंग्लिश टीम ने 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 355 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ 8 विकेट खोकर 330 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने 2017 में आयरलैंड के खिलाफ इस मैदान पर 6 विकेट खोकर 328 रन ठोके थे। भारत ने भी इस मैदान पर 300 से अधिक का स्कोर बनाया है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 2002 में 326 रन बनाए थे।

बेन डकेट ने लगाया शतक इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने 135 गेंद में 141 रन जबकि जैकब बेथल ने 93 गेंद में 91 रन का योगदान दिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 192 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। यह वनडे में भारत के खिलाफ इंग्लैंड के किसी भी विकेट की सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है। डकेट ने इसके साथ ही ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर वनडे में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड कायम किया। जो रूट ने 48 गेंद में नाबाद 74 जबकि जोस बटलर ने 13 गेंद में नाबाद 41 रन की आक्रामक पारी खेली। दोनों ने महज 20 गेंद में 63 रन की अटूट साझेदारी कर टीम के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने दो विकेट लिये। तीन मैचों की सीर 1-1 की बराबरी पर है।