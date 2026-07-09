IND vs ENG: अक्षर पटेल का 'शतक', ऐसा करने वाले 5वें भारतीय; बोले- मैंने कभी नहीं सोचा था

Axar Patel 100th T20I: ऑलराउंडर अक्षर पटेल गुरुवार को स्पेशल ‘शतक’ लगाने जा रहे हैं। भारत की ब्रिस्टल में चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड से भिड़ंत होगी।

Axar Patel 100th T20I: भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह भारत के लिए 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने साथियों, कोचों और परिवार को दिया। अक्षर ने 2015 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू से लेकर भारत के सबसे भरोसेमंद सीमित ओवरों के खिलाड़ियों में शामिल होने तक के अपने सफर को याद किया और कहा कि पिछले एक दशक में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इंग्लैंड दौरे के दौरान दूसरे टी20 मुकाबले में 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे करने वाले अक्षर गुरुवार को सीरीज के चौथे मैच में अपना 100वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलेंगे और स्पेशल क्लब में एंट्री करेंगे। वह भारत की ओर से 100 या उससे अधिक T20I मैच खेलने वाले पांचवें प्लेयर बनेंगे। अक्षर से पहले यह कारनामा रोहित शर्मा (159), हार्दिक पांड्या (138), विराट कोहली (125) और सूर्यकुमार यादव (113) ने किया।

'मैं इसे अकेले हासिल नहीं कर रहा' अक्षर ने 'बीसीसीआई डॉट टीवी' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, ''जब मैंने पहली बार टी20 खेला था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 100 मैच खेलूंगा। इंग्लैंड का यह दौरा मेरे लिए बहुत खास होगा क्योंकि दूसरे टी20 में मैंने अपने 100 विकेट पूरे किए और चौथे टी20 में मेरा 100वां मैच है। इसलिए यह मेरे लिए बहुत खास दिन है और मैं इस पल का सच में आनंद ले रहा हूं।'' उन्होंने कहा, ''यह सच में बहुत अच्छा लगता है। असल में, जब एक खिलाड़ी के तौर पर आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, मैं इसे अकेले हासिल नहीं कर रहा हूं। आप जानते हैं कि मेरे साथ मेरे साथी खिलाड़ी, मेरे कोच, मेरा परिवार भी शामिल हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे इस सफर में सभी ने भूमिका निभाई है।''

'तब पता नहीं होता कि आप कितना...' अक्षर ने कहा, ''जब आप शुरुआत करते हैं, जब आप डेब्यू करते हैं, तो वह अहसास बिल्कुल अलग होता है। तब आपको पता नहीं होता कि आप कितना कुछ हासिल करेंगे, लेकिन अब मैं अपना 100वां मैच खेलने जा रहा हूं और उस अहसास को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर आप भारत के लिए एक भी मैच खेलते हैं, तो वह आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि यह एक खिलाड़ी का सपना होता है।'' उन्होंने अपने करियर को उतार-चढ़ाव से भरा लेकिन सीख देने वाला सफर बताया। अक्षर ने कहा, ''जब आप इतने लंबे समय तक खेलते हैं, तो वह सफर जाहिर है 'रोलर-कोस्टर' जैसा होता है, कभी उतार तो कभी चढ़ाव। शुरुआत के पांच-छह साल में मैंने सिर्फ 15 या 16 मैच खेले और फिर 2021 से अब तक, मुझे लगता है कि मैं लगातार खेल रहा हूं।''