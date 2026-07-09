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IND vs ENG: अक्षर पटेल का 'शतक', ऐसा करने वाले 5वें भारतीय; बोले- मैंने कभी नहीं सोचा था

By Md.Akram
ब्रिस्टल, भाषा
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Axar Patel 100th T20I: ऑलराउंडर अक्षर पटेल गुरुवार को स्पेशल ‘शतक’ लगाने जा रहे हैं। भारत की ब्रिस्टल में चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड से भिड़ंत होगी।

IND vs ENG: अक्षर पटेल का 'शतक', ऐसा करने वाले 5वें भारतीय; बोले- मैंने कभी नहीं सोचा था

Axar Patel 100th T20I: भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह भारत के लिए 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने साथियों, कोचों और परिवार को दिया। अक्षर ने 2015 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू से लेकर भारत के सबसे भरोसेमंद सीमित ओवरों के खिलाड़ियों में शामिल होने तक के अपने सफर को याद किया और कहा कि पिछले एक दशक में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इंग्लैंड दौरे के दौरान दूसरे टी20 मुकाबले में 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे करने वाले अक्षर गुरुवार को सीरीज के चौथे मैच में अपना 100वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलेंगे और स्पेशल क्लब में एंट्री करेंगे। वह भारत की ओर से 100 या उससे अधिक T20I मैच खेलने वाले पांचवें प्लेयर बनेंगे। अक्षर से पहले यह कारनामा रोहित शर्मा (159), हार्दिक पांड्या (138), विराट कोहली (125) और सूर्यकुमार यादव (113) ने किया।

'मैं इसे अकेले हासिल नहीं कर रहा'

अक्षर ने 'बीसीसीआई डॉट टीवी' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, ''जब मैंने पहली बार टी20 खेला था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 100 मैच खेलूंगा। इंग्लैंड का यह दौरा मेरे लिए बहुत खास होगा क्योंकि दूसरे टी20 में मैंने अपने 100 विकेट पूरे किए और चौथे टी20 में मेरा 100वां मैच है। इसलिए यह मेरे लिए बहुत खास दिन है और मैं इस पल का सच में आनंद ले रहा हूं।'' उन्होंने कहा, ''यह सच में बहुत अच्छा लगता है। असल में, जब एक खिलाड़ी के तौर पर आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, मैं इसे अकेले हासिल नहीं कर रहा हूं। आप जानते हैं कि मेरे साथ मेरे साथी खिलाड़ी, मेरे कोच, मेरा परिवार भी शामिल हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे इस सफर में सभी ने भूमिका निभाई है।''

'तब पता नहीं होता कि आप कितना...'

अक्षर ने कहा, ''जब आप शुरुआत करते हैं, जब आप डेब्यू करते हैं, तो वह अहसास बिल्कुल अलग होता है। तब आपको पता नहीं होता कि आप कितना कुछ हासिल करेंगे, लेकिन अब मैं अपना 100वां मैच खेलने जा रहा हूं और उस अहसास को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर आप भारत के लिए एक भी मैच खेलते हैं, तो वह आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि यह एक खिलाड़ी का सपना होता है।'' उन्होंने अपने करियर को उतार-चढ़ाव से भरा लेकिन सीख देने वाला सफर बताया। अक्षर ने कहा, ''जब आप इतने लंबे समय तक खेलते हैं, तो वह सफर जाहिर है 'रोलर-कोस्टर' जैसा होता है, कभी उतार तो कभी चढ़ाव। शुरुआत के पांच-छह साल में मैंने सिर्फ 15 या 16 मैच खेले और फिर 2021 से अब तक, मुझे लगता है कि मैं लगातार खेल रहा हूं।''

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'कभी-कभी अच्छा लगता है कि आप...'

उन्होंने कहा, ''हमारे पास पिछले दो टी20 वर्ल्ड कप हैं। हमने पहली बार 2024 में और दूसरी बार 2026 में जीत हासिल की, इसलिए जब आप अपना 100वां मैच खेलते हैं तो यह पूरी यात्रा और उससे जुड़ी सारी यादें एक साथ सामने आ जाती हैं। यही सबसे खास पल हैं।'' अक्षर के लिए व्यक्तिगत उपलब्धियां ज्यादा मायने नहीं रखती, और ये उपलब्धियां बस उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत का नतीजा हैं। उन्होंने कहा, ''उपलब्धियां मेरे लिए उतना मायने नहीं रखतीं, लेकिन हां, कभी-कभी अच्छा लगता है कि आप 100 टी20 विकेट ले रहे हैं। यह एक उपलब्धि है। हमने वर्षों तक जो कड़ी मेहनत की है और उसके बाद जब भी चीजें अच्छी या बुरी हुईं, हमने गलतियों से सीखा और इस बात पर ध्यान दिया कि हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमने अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दिया और हर दिन बेहतर होते गए।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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