लगातार हार के बाद कैसा है भारतीय टीम का मनोबल, दीप्ति ने कहा- इंग्लैंड के खिलाफ बना है प्लान
संक्षेप: दीप्ति शर्मा ने कहा है कि भारतीय टीम ने दो मैच हारने से पहले लगातार दो मैच जीते थे और टीम का मनोबल ऊंचा है। दीप्ति ने बताया कि टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के लिए अच्छी तैयारी की है।
सीनियर ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कहा कि लगातार हार के बावजूद भारतीय टीम का मनोबल पहले की तरह ऊंचा है और एक सप्ताह के ब्रेक से टीम को रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले महिला विश्व कप के अहम मुकाबले से पहले एकजुट होने और ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला है। पिछले सप्ताह दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से लगातार हार के कारण भारत को करारा झटका लगा है और अब उसे सेमीफाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बने रहने के लिए अपने शेष तीन लीग मैचों में से दो में जीत हासिल करनी होगी।
दीप्ति ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम दो मैच हार गए हैं, लेकिन इससे हमारे मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि हमने टूर्नामेंट की शुरुआत में दो अच्छे मैच खेले थे। हम हमेशा सकारात्मक सोच के साथ उतरते हैं और एक टीम के रूप में हमने जो अच्छा किया है उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करते है।’’
भारत का पांच गेंदबाजों के साथ उतरने की रणनीति अभी तक कारगर साबित नहीं हुई है। दीप्ति से जब इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए टीम के संयोजन बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती। यह टीम प्रबंधन का फैसला है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘अलग-अलग मैचों में अलग-अलग गेंदबाज़ों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सभी ने अपनी भूमिका निभाई है। हमने कल के मैच के लिए अच्छी योजना बनाई है।’’ पिछली बार जब दोनों टीमें आमने-सामने हुई थीं, तो भारत ने इंग्लैंड में 2-1 से वनडे सीरीज में यादगार जीत हासिल की थी और दीप्ति ने कहा कि इस परिणाम से टीम प्रेरणा लेने की कोशिश करेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘इंग्लैंड के खिलाफ पिछली विदेशी सीरीज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने वहां जीत हासिल की। यह उस दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से जुड़ा है। टीम का दृष्टिकोण सकारात्मक है और एक सप्ताह के विश्राम के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार है।’’