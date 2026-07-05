सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में एमएस धोनी से आगे निकल जाएंगे अभिषेक शर्मा, चाहिए सिर्फ 29 रन
अभिषेक शर्मा भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में एमएस धोनी से आगे निकलने के करीब हैं। धोनी ने 1617 रन बनाए हैं और अभिषेक को अब 29 रनों की जरूरत है।
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं। वह इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। उन्होंने करीब दो साल पहले ही भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया है लेकिन काफी कम समय में ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है और टीम में अपनी जगह भी पक्की की हुई है। सलामी बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में एमएस धोनी को पीछे छोड़ने के काफी करीब है। उन्होंने इंग्लैंड सीरीज में पहले मैच में अर्धशतक लगाया था और दूसरे मैच में भी दमदार पारी खेली।
धोनी से आगे निकलेंगे अभिषेक
बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 50 मैचों की 49 पारियों में 1589 रन बनाए हैं। वह भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में एमएस धोनी से सिर्फ 29 रन पीछे हैं। भारत के पूर्व कप्तान ने 98 मैचों की 85 पारियों में 1617 रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था। पहले मैच में वह जीरो पर आउट हुए थे, जबकि दूसरे मैच में उन्होंने शतक जड़ दिया था। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ा स्कोर नहीं बना पाए लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 79 रन की पारी खेली। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में दो शतक लगाए हैं और 11 अर्धशतक उनके नाम हैं।
रोहित के नाम सबसे ज्यादा रन
रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 159 मैचों में 4231 रन बनाए हैं। उन्होंने पांच शतक और 32 अर्धशतक लगाए हैं। विराट कोहली ने 117 पारियों में 4188 रन बनाए हैं और लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि दोनों बल्लेबाज ने 2024 टी20 विश्व कप जीतने के बाद खेल के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था।
इंग्लैंड ने शनिवार को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत को चार विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इंग्लैंड ने 191 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक ओवर शेष रहते छह विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच का निर्णायक मोड़ 17वां ओवर साबित हुआ, जिसमें रवि बिश्नोई ने 29 रन लुटा दिए। ओवर की शुरुआत उन्होंने लगातार दो नो-बॉल से की और इसके बाद जैकब बेथल ने तीन शानदार छक्के जड़कर मैच पूरी तरह इंग्लैंड की झोली में डाल दिया। बेथल ने 46 गेंदों पर नाबाद 76 रन की मैच जिताऊ पारी खेली।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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