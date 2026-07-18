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'इस इंसान के साथ कभी न्याय क्यों नहीं होता', कुलदीप को मौका नहीं मिलने पर आकाश चोपड़ा ने पूछे सवाल

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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आकाश चोपड़ा का मानना है कि कुलदीप यादव के साथ टीम मैनेजमेंट सही व्यवहार नहीं कर रही है। उन्हें मौके नहीं मिलते हैं और अगर टीम में रखा जाता है तो उन्हें ज्यादातर समय बेंच पर बैठना पड़ता है।

'इस इंसान के साथ कभी न्याय क्यों नहीं होता', कुलदीप को मौका नहीं मिलने पर आकाश चोपड़ा ने पूछे सवाल

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इस मैच में रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगी। हालांकि कुलदीप यादव लगातार मैचों से बाहर हैं और इस वजह से उनके चयन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत ने जारी सीजन में प्लेइंग इलेवन में दो फिंगर स्पिनर को मौके दिए हैं, जोकि बैटिंग भी कर सकते हैं और कुलदीप यादव को बेंच पर रखा है। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने टीम मैनेजमेंट को कुलदीप यादव को शामिल नहीं करने के लिए लताड़ लगाई है और पूछा कि क्यों इस खिलाड़ी के साथ कभी न्याय नहीं होता है। भारत ने दूसरे वनडे में एक बदलाव किया था और केएल राहुल की जगह ईशान किशन को मौका दिया था।

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कुलदीप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''जितना आप उसके बारे में सोचते हैं उतना ही आपको महसूस होता है कि क्या हो रहा है? इस इंसान के साथ कभी न्याय क्यों नहीं होता? इस खिलाड़ी को सही से मौका क्यों नहीं मिलता है। हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अलग-अलग फॉर्मेट में हुआ है, ये भारत में और बार हुआ है। वह पहला व्यक्ति है जिसे किसी भी चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है, चाहे वह रणनीति में बदलाव हो, टीम का खराब प्रदर्शन हो, या बल्लेबाजी का सही न चलना हो। कुलदीप यादव ही वह पहला खिलाड़ी है जिसे बाहर कर दिया जाता है।''

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यह थोड़ा दुखद है

उन्होंने आगे कहा, ''उन्होंने इतने साल खेल लिए, लेकिन कुछ मैच ही खेले। जैसे ही कोई थोड़ा बेहतर करता है, उसे उनसे आगे खिला दिया जाता है या फिर किसी ऑलराउंडर को, जो बल्लेबाजी भी कर सके, उनसे आगे मौका दे दिया जाता है। इसलिए, कुलदीप यादव के लिए जगह न बना पाना एक बहुत बड़ी विडंबना है। खासकर वनडे क्रिकेट की बात करें, जहां बीच के ओवर थोड़े धीमे होते हैं, तो आपको एक विकेट लेने वाले गेंदबाज की जरूरत होती है। ऐसे में कुलदीप यादव के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, मुझे लगता है कि यह थोड़ा दुखद है।''

हर्ष दुबे को वॉशिंगटन सुदंर की जगह लॉर्ड्स में खेले जाने वाले इंग्लैंड और भारत के बीच तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन चोट के चलते सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं। वॉशिंगटन को दूसरे वनडे के दौरान बल्लेबाज़ी करते हुए रन लेने के दौरान चोट लग गई थी जिसके चलते वह दूसरी पारी में गेंदबाज़ी और फ़ील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं आए थे। वॉशिंगटन ने पांच गेंदों का सामना करते हुए दो रन बनाए थे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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