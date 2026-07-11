Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इंग्लैंड में ट्रैफिक जाम में फंस गई थी टीम इंडिया की बस, स्टेडियम पहुंचने में हुआ लेट; टॉस भी हुआ लेट

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांचवें मैच के लिए टॉस में देरी हुई है। क्योंकि भारतीय टीम की बस ट्रैफिक में फंस गई और तय समय पर स्टेडियम नहीं पहुंच सकी।

इंग्लैंड में ट्रैफिक जाम में फंस गई थी टीम इंडिया की बस, स्टेडियम पहुंचने में हुआ लेट; टॉस भी हुआ लेट

भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां टी20 मैच शनिवार को साउथैम्पटन में होने वाला है। हालांकि भारतीय टीम मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम नहीं पहुंच सकी। मैच के लिए टॉस साढ़े छह बजे होना था लेकिन भारतीय टीम तय समय तक मैदान में ही नहीं पहुंच सकी और इस वजह से टॉस में देरी हुई। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम का इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। टीम ने तीन मुकाबले खेले हैं और सबमें हार का सामना करना पड़ा है। पहला मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहा था। भारतीय टीम ने 6 बजे के बाद स्टेडियम में एंट्री लिया।

ये भी पढ़ें:'रोहित ने कभी किसी पर दोष नहीं मढ़ा', अभिषेक नायर का श्रेयस अय्यर पर तीखा तंज

भारत-इंग्लैंड के बीच पांचवें मैच में टॉस में हुई देरी

भारतीय टीम की बस ट्रैफिक में फंसने के कारण स्टेडियम में देरी से पहुंची। टॉस का समय साढ़े 6 बजे था लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी देरी से मैदान पर पहुंचे। टॉस का समय बीत जाने के बाद भारत के कप्तान श्रेयस मैदान पर आए लेकिन वह वॉर्म अप करते हुए दिखे। टॉस को लेकर नया टाइम सामने आया है, जिसके हिसाब से अब टॉस सवा सात बजे होगा और मैच साढ़े सात बजे शुरू होगा। आखिरी मैच में ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को मौका मिल सकता है। वह मैच शुरू होने से पहले अपना रनअप मार्क कर रहे थे।

ये भी पढ़ें:लॉर्ड्स में हरमनप्रीत ने कर दिया कमाल, सचिन-कोहली भी नहीं कर पाए थे ऐसा

इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहली बार द्विपक्षीय टी20 सीरीज जीती। भारत ने आयरलैंड के खिलाफ पिछली सीरीज 0-2 से गंवाई थी, जिससे उसे अय्यर की कप्तानी में पिछले छह मैच में से पांच में हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट बढ़ गया था।

भारतीय टीम के 2006 में पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद से यह सबसे लंबा अंतराल है जबकि वह कोई मैच नहीं जीत पाई। ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए दूसरे मैच को छोड़कर भारतीय टीम ने खेल के हर विभाग में लचर प्रदर्शन किया। दूसरे मैच में भारत अच्छी स्थिति में दिख रहा था लेकिन रवि बिश्नोई के 17वें ओवर ने भारत को जीत से दूर कर दिया। नॉटिंघम में भारत ने अब तक का सबसे खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन किया और टीम 76 रन पर आउट हो गई। ब्रिस्टल में खेले गए चौथे मैच में टीम प्रत्येक विभाग में नाकाम रही।

टीम इस प्रकार है-

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, सूर्यांश शेडगे, रवि बिश्नोई।

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), फिल साल्ट, जोस बटलर, जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, विल जैक्स, सैम कुरेन, जोश टंग, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, ल्यूक वुड, साकिब महमूद, सन्नी बेकर, जॉर्डन कॉक्स, जेम्स कोल्स।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Indian Cricket Team India Vs England Shreyas Iyer
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।