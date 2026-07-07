IND vs ENG: श्रेयस अय्यर किस्मत के धनी, लेकिन लगातार 5 टॉस जीतकर भी दो दिग्गजों से पीछे
Shreyas Iyer Toss Record: भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20 मैच नॉटिंघम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने यहां टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया।
Shreyas Iyer Toss Record: भारत और इंग्लैंड के बीच मंगलवार को तीसरा टी20 मैच खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर टॉस के मामले में किस्मत के धनी हैं। वह लगातार पांच टॉस जीत चुके हैं। उन्होंने नॉटिंघम में तीसरे मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। उन्होंने आयरलैंड में दो टी20 मैचों के अलावा इंग्लैंड में शुरुआती दो मुकाबलों में भी टॉस जीता था। भारत फिलहाल पांच मैचों की सीरीज में 0-2 से पीछे है। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। श्रेयस ने एक खास लिस्ट में रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। हालांकि, वह अब भी दो दिग्गजों से पीछे हैं।
श्रेयस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार सबसे ज्यादा बार टॉस जीतने वाले भारतीय कप्तानों की सूची में संयुक् रूप से तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। रोहित ने फरवरी 2020 से फरवरी 2022 में लगातार पांच टॉस जीते थे। एमएस धोनी ने सितंबर 2007 में ऐसा किया था लेकिन ओवरऑल भारतीय रिकॉर्ड उनके ही नाम है। पूर्व भारतीय कप्तान धोनी ने मई 2010 से फरवरी 2012 के दौरान लगातार सात टी20 मैचों में टॉस जीता था। उनके बाद सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली हैं। कोहली ने अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 के दौरान लगातार छह मर्तबा टॉस अपने नाम किया था।
T20I में लगातार सबसे ज्यादा बार टॉस जीतने वाले भारतीय कप्तान
7 - एमएस धोनी (मई 2010 - फरवरी 2012)
6 - विराट कोहली (अगस्त 2019 - दिसंबर 2019)
5 - रोहित शर्मा (फरवरी 2020 - फरवरी 2022)
5 - एमएस धोनी (सितंबर 2007)
5 - श्रेयस अय्यर (जून 2026 - जुलाई 2026)
श्रेयस ने टॉस जीतने के बाद कहा, ''हम पहले बॉलिंग करेंगे। मुझे लगता है कि यह एक खूबसूरत विकेट है। एक साइड छोटी है, जिसे हम भुनाने चाहेंगे और देखेंगे कि वे कैसे बैटिंग करते हैं।'' भारत को पिछले मैच में करीबी हार मिली थी। स्पिनर रवि बिश्नोई ने पिछले मैच में अपने चार ओवर के ओवर स्पेल में 60 रन दिए थे। उन्होंने एक ओवर में 29 रन लुटाए जिसे मैच फिसल गया था। भारतीय कप्तान ने कहा, ''आप इस कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको निश्चित रूप से अपने बॉलर को सपोर्ट करना होगा। हर खिलाड़ी अपनी जिंदगी में इस दौर से गुजरता है। यह उसके लिए भी और टीम के लिए भी एक बड़ी सीख है।'' भारत ने प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है। रवि बिश्नोई की जगह तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका दिया गया है।
भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती।
इंग्लैंड की प्लेइंग XI: फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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