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विराट कोहली ने किया एक और कमाल, ऐसा करने वाले दुनिया के 6वें और भारत के दूसरे बल्लेबाज बने, सचिन के करीब

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली। वे लिस्ट ए क्रिकेट में 16500 रन कंप्लीट करने वाले दुनिया के 6वें और भारत के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। देखिए पूरी लिस्ट।

विराट कोहली ने किया एक और कमाल, ऐसा करने वाले दुनिया के 6वें और भारत के दूसरे बल्लेबाज बने, सचिन के करीब

Virat Kohli became 6th Batter to complete 16,500 List A Runs: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली। किंग कोहली के बल्ले से इस मुकाबले में 66 गेंदों में 65 रनों की धमाकेदार पारी निकली। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके लगाए। उनके पास शतक लगाने का मौका था, लेकिए एक लीडिंग एज लेती गेंदे से थर्डमैन के हाथों कैच आउट हो गए। हालांकि, आउट होने से पहले कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में अपने 16500 रन पूरे कर लिए। वे ऐसा करने वाले दुनिया के 6वें और भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे ऊपर सचिन रमेश तेंदलुकर, कुमार संगाकारा, विव रिचर्ड्स जैसे बल्लेबाज हैं।

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लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में इंग्लैंड के ग्राहम गूच पहले स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 601 लिस्ट ए पारियां खेलीं, जिसमें रिकॉर्ड 22, 211 रन बनाए। इस सूची में दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के ही ग्रीम हिक दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 630 लिस्ट ए पारियां खेलीं, जिसमें 22059 रन बनाए। भारत के सचिन तेंदुलकर 538 पारियों में 21999 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। कुमार संगाकारा ने 501 पारियों में कुल 19456 रन बनाए हैं और लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर मौजूद हैं। वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज विव रिचर्ड्स ने लिस्ट ए क्रिकेट में 16,995 रन 566 पारियों में बनाए थे। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। इस सूची में विराट कोहली 6वें स्थान पर हैं। किंग कोहली ने कुल 336 पारियों में 16517 रन बना दिए हैं। इस तरह ग्राहम गूच, ग्रीम हिक, सचिन तेंदुलकर, कुमार संगाकारा, विव रिचर्ड्स और विराट कोहली- सिर्फ यही 6 बल्लेबाज पूरी दुनिया में हैं, जिन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में 16500 या उससे अधिक रनों का आंकड़ा छुआ है। इसमें इंग्लैंड के 2, वेस्टइंडीज और श्रीलंका के एक-एक और भारत के दो बल्लेबाज शामिल हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली के बाद रिकी पोंटिंग 7वें स्थान पर हैं। उन्होंने 445 पारियों में कुल 16, 363 रन बनाए हैं।

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लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के महान बल्लेबाजों की लिस्ट

1. 22,211 - ग्राहम गूच (601 पारी) - इंग्लैंड

2. 22,059 - ग्रीम हिक (630) - इंग्लैंड

3. 21,999 - सचिन तेंदुलकर (538)- भारत

4. 19,456 - कुमार संगकारा (501)- श्रीलंका

5. 16,995 - विव रिचर्ड्स (466)- वेस्ट इंडीज

6. 16,517 - विराट कोहली (336)- भारत

7. 16,363 - रिकी पोंटिंग (445)- ऑस्ट्रेलिया

8. 16,349 - गॉर्डन ग्रीनिज (436)- वेस्टइंडीज

9. 16,209 - सनथ जयसूर्या (544)- सनथ जयसूर्या

10.15658 - एलेन लैंब (463)- इंग्लैंड

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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