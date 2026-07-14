जो रूट ने बचाई इंग्लैंड की लाज, खूंटा गाड़कर नहीं खड़े होते तो 200 तक भी नहीं पहुंचती इंग्लिश टीम
एजबेस्टन में जो रूट ने इंग्लैंड की लाज बचा ली। एक समय इंग्लैंड का स्कोर 80 रन पर पांच विकेट था। 6वां विकेट 107 पर गिर गया था। लेकिन रूट ने डॉसन के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की और टीम को सम्मानजक स्थिति में पहुंचाया। उन्होंने 76 रन बनाए।
भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मैच आज एजबेस्टन में खेला जा रहा है। मंगलवार,14 जुलाई को खेले जा रहे इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो बहुत हद तक गलत साबित हुआ। इस मुकाबले में इंग्लैंड की शुरुआत तो काफी अच्छी रही। पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 61 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद लगातार चार विकेट नियमित अंतराल पर गिर गए। 61 के बाद इंग्लैंड की पारी का दूसरा विकेट 63 रन पर बेन डकेट के रूप में गिरा। इसके बाद 64 रनों के स्कोर पर हैरी ब्रुक भी जसप्रीत बुमराह की गेंद पर रोहित शर्मा को कैसे थमा बैठे। जोस बटलर भी 80 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद सैम करन को भी 80 रन के स्कोर पर पवेलियन जाना पड़ा। इस तरह इंग्लैंड की आधी टीम 16.4 ओवर में 80 रन के स्कोर पर पेवेलियन लौट चुकी थी। जो रूट एक तरफ बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि उनका साथ कोई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक विल जैक्स ने उनके साथ साझेदारी की लेकिन शिवम दुबे की गेंद पर 107 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए।
डॉसन के साथ 121 रनों की साझेदारी की
जो रूट के साथ टॉप ऑर्डर का कोई भी बल्लेबाज विकेट पर खड़ा नहीं रहा। हालांकि, विल जैक्स के आउट होने के बाद स्पिन ऑलराउंडर लियाम डॉसन बल्लेबाजी करने के लिए आए और उन्होंने 83 गेंदों में महत्वपूर्ण 68 रनों का योगदान दिया। जो रूट के साथ मिलकर डॉसन ने 121 रनों की साझेदारी की जो सातवें विकेट के लिए एक रिकार्ड साझेदारी है। कुछ देर तक जोफ्रा आर्चर ने भी जो रूट का साथ दिया और 12 रन बनाए। दोनों के बीच 22 रनों की साझेदारी हुई। हालांकि, आदिल रशीद बहुत देर तक रूट का साथ नहीं दे सके और जोश टंग भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 80 रन पर पांच विकेट और फिर 107 रन पर छठवां विकेट गवां देने वाली इंग्लैंड की टीम एक समय ऐसा लग रहा था कि डेढ़ सौ के अंदर ही आउट हो जाएगी, लेकिन लियाम डॉसन के साथ मिलकर जो रूट ने जिस तरह के क्रिकेटिंग स्किल्स और ग्राउंडेड शॉर्ट्स दिखाए वह कमाल के थे।
खेली 76 रनों की संघर्षभरी पारी और नाबाद रहे
जो रूट ने इस मुकाबले में 76 रन 76 गेंद में बनाए जिसमें 6 चौके और एक छक्का शामिल रहा। वे नॉट आउट पवेलियन लौटे। सही मायने में उन्होंने ही इंग्लैंड को संभाला वरना इंग्लैंड की टीम 200 के भीतर ही सिमट जाती। मुकाबले में सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने 43 रन बनाए। ऑलराउंडर डॉसन ने 68 रन बनाए, जबकि विल जैक्स ने 20 रन और जोफ्रा आर्चर ने 12 रनों का योगदान दिया। जेबक बेथल ने 14 रनों की पारी खेली। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका। कप्तान हैरी ब्रुक ने एक रन बनाए, जोस बटलर जो आज अपना 200 वन वनडे मैच खेल रहे थे सिर्फ 5 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। सैम करण का खाता नहीं खुला और आदिल रशीद ने एक और जॉर्ज टांग 0 रन बनाए। इंग्लैंड की पूरी टीम 47.5 ओवर में 258 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत को इस मुकाबले को जीतने के लिए 259 रनों की दरकार है। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4, गुरनुर बराड़ और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लिए। शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह को एक-एक विकेट मिला।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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