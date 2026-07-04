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1,4,4,6,6,6, हैरी ब्रूक ने दनादन ठोकी बाउंड्री, अर्शदीप सिंह की डबल विकेट की खुशी की गायब

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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हैरी ब्रूक ने अर्शदीप सिंह के एक ओवर में तीन छक्के और दो चौके लगाए। उनकी इस ताबड़तोड़ बैटिंग से इंग्लैंड का पावरप्ले में स्कोर तेजी से बढ़ा। अर्शदीप ने पहले ओवर में दो विकेट चटकाए थे।

1,4,4,6,6,6, हैरी ब्रूक ने दनादन ठोकी बाउंड्री, अर्शदीप सिंह की डबल विकेट की खुशी की गायब

भारतीय टीम ने शनिवार को मैनचेस्टर में दूसरे टी20 मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने पहले ही ओवर में दो विकेट गंवा दिए। अर्शदीप सिंह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए फिल सॉल्ट और जोस बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। हालांकि अपने अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह के खिलाफ हैरी ब्रूक ने ताबड़तोड़ बाउंड्री लगाई और एक ओवर में 27 रन बटोर लिए। खराब शुरुआत के बाद इस ओवर में बने रन से इंग्लैंड की लड़खड़ाई हुई पारी संभल गई।

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अर्शदीप सिंह ने इंग्लैंड की पारी के पहले ओवर की पहली गेंद पर फिल सॉल्ट को आउट किया। वह विकेट के पीछे ईशान किशन का शिकार हुए। इसके बाद पांचवीं गेंद पर जोस बटलर भी पवेलियन लौटे। दोनों सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। टी20 इंटरनेशनल में पहली बार इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज जीरो पर आउट हुए। हालांकि अर्शदीप सिंह डबल विकेट की खुशी को ज्यादा देर तक नहीं रख पाए। ब्रुक ने अर्शदीप के दूसरे ओवर में पांच बडी बाउंड्री लगाई। पहली गेंद पर जैकब बेथल ने एक रन लिया। इसके बाद हैरी ब्रूक ने लगातार गेंदों पर दो चौके जड़े। चौथी, पांचवीं और छठी गेंद पर उन्होंने दमदार छक्का लगाया। उनकी इस धमाकेदार शॉट के बदौलत इंग्लैंड ने इस ओवर में 27 रन बटोरे।

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वैभव का नहीं चला बल्ला

पंद्रह साल के वैभव सूर्यवंशी का बहुप्रतीक्षित अंतरराष्ट्रीय पदार्पण उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन तिलक वर्मा की आखिरी ओवर में खेली गई विस्फोटक पारी की बदौलत भारत ने शनिवार को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 20 ओवर में सात विकेट पर 190 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। पारी के अंतिम ओवरों में तिलक वर्मा ने 11 गेंदों में नाबाद 24 रन बनाये। उन्होंने आखिरी ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 17 रन बटोरे और भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

बादलों से घिरे और तेज हवा वाले मौसम में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। इस मुकाबले में सभी की निगाहें 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर थीं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण कर लगभग 37 वर्ष पुराना सचिन तेंदुलकर का सबसे कम उम्र में भारत के लिए खेलने का रिकॉर्ड तोड़ा। उनकी पहली पारी हालांकि ज्यादा लंबी नहीं चली। उन्होंने 10 गेंदों में दो छक्कों की मदद से 14 रन बनाए, लेकिन ऑफ स्पिनर विल जैक्स की गेंद पर आगे बढ़कर खेलने के प्रयास में जोस बटलर ने उन्हें स्टंप कर दिया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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