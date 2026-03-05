IND Vs ENG: सेमीफाइनल मुकाबले में क्या है भारत और इंग्लैंड की प्लेइंग XI, क्या सूर्या ने किए हैं कोई बदलाव?
भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या है और इंग्लैंड ने कौन से 11 खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने का फैसला किया है, एक नजर में इस रिपोर्ट में जानिए।
मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में 2026 टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू हो चुका है। इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टॉस के समय ब्रूक ने कहा कि पिच अच्छी दिख रही है और वे शुरुआती ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाना चाहते हैं। वहीं, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पष्ट किया कि वे भी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे, क्योंकि सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में बोर्ड पर रन लगाना फायदेमंद होता है। वानखेड़े की पिच पर घास की हल्की परत देखी गई है, जिससे एक हाई-स्कोरिंग मैच की उम्मीद है। भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि उनके अधिकांश खिलाड़ी जैसे सूर्या, हार्दिक, बुमराह और दुबे इस मैदान को अपना घर मानते हैं क्योंकि वे यहां घरेलू क्रिकेट या आईपीएल में काफी खेल चुके हैं।
भारतीय टीम ने इस निर्णायक मैच के लिए पिछले मुकाबले में जो टीम खेली थी उसी पर भरोसा जताया है और टीम में कोई बदलाव नहीं किए हैं। भारत की प्लेइंग-11 में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन (विकेटकीपर) पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि मध्यक्रम को मजबूती देने के लिए ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे मौजूद हैं। ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल टीम का हिस्सा हैं, वहीं गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के कंधों पर होगी। मैच से पहले अभिषेक शर्मा की जगह रिंकू सिंह को शामिल करने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन टीम प्रबंधन ने पिछले मैच के विनिंग कॉम्बिनेशन को ही बरकरार रखने का फैसला किया है। कप्तान सूर्या का मानना है कि इस पिच पर ओस की भूमिका ज्यादा नहीं होगी। इससे दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है।
दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम ने परिस्थितियों को देखते हुए अपनी प्लेइंग-11 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कप्तान ब्रूक ने जानकारी दी कि स्पिनर रेहान अहमद की जगह तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जेमी ओवरटन को टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड की टीम में फिल साल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक और जैकब बेथेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं, जबकि टॉम बैंटन, सैम करन और विल जैक्स टीम को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। गेंदबाजी की कमान अनुभवी जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद के पास है, जिन्हें लियाम डॉसन का साथ मिलेगा। इंग्लैंड की टीम फिलहाल जबरदस्त लय में है और पिछले पांच मैचों से जीत का सिलसिला बरकरार रखे हुए है। अब देखना यह होगा कि क्या भारत की गहराई इंग्लैंड की चुनौती को पार कर 8 मार्च को होने वाले फाइनल का टिकट कटा पाती है या नहीं।
दोनों टीमों की प्लेइंग XI
भारत- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।
इंग्लैंड- फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रुक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।