IND Vs ENG: सेमीफाइनल मुकाबले में क्या है भारत और इंग्लैंड की प्लेइंग XI, क्या सूर्या ने किए हैं कोई बदलाव?

Mar 05, 2026 06:53 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या है और इंग्लैंड ने कौन से 11 खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने का फैसला किया है, एक नजर में इस रिपोर्ट में जानिए।

मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में 2026 टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू हो चुका है। इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टॉस के समय ब्रूक ने कहा कि पिच अच्छी दिख रही है और वे शुरुआती ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाना चाहते हैं। वहीं, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पष्ट किया कि वे भी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे, क्योंकि सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में बोर्ड पर रन लगाना फायदेमंद होता है। वानखेड़े की पिच पर घास की हल्की परत देखी गई है, जिससे एक हाई-स्कोरिंग मैच की उम्मीद है। भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि उनके अधिकांश खिलाड़ी जैसे सूर्या, हार्दिक, बुमराह और दुबे इस मैदान को अपना घर मानते हैं क्योंकि वे यहां घरेलू क्रिकेट या आईपीएल में काफी खेल चुके हैं।

भारतीय टीम ने इस निर्णायक मैच के लिए पिछले मुकाबले में जो टीम खेली थी उसी पर भरोसा जताया है और टीम में कोई बदलाव नहीं किए हैं। भारत की प्लेइंग-11 में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन (विकेटकीपर) पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि मध्यक्रम को मजबूती देने के लिए ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे मौजूद हैं। ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल टीम का हिस्सा हैं, वहीं गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के कंधों पर होगी। मैच से पहले अभिषेक शर्मा की जगह रिंकू सिंह को शामिल करने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन टीम प्रबंधन ने पिछले मैच के विनिंग कॉम्बिनेशन को ही बरकरार रखने का फैसला किया है। कप्तान सूर्या का मानना है कि इस पिच पर ओस की भूमिका ज्यादा नहीं होगी। इससे दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है।

दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम ने परिस्थितियों को देखते हुए अपनी प्लेइंग-11 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कप्तान ब्रूक ने जानकारी दी कि स्पिनर रेहान अहमद की जगह तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जेमी ओवरटन को टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड की टीम में फिल साल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक और जैकब बेथेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं, जबकि टॉम बैंटन, सैम करन और विल जैक्स टीम को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। गेंदबाजी की कमान अनुभवी जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद के पास है, जिन्हें लियाम डॉसन का साथ मिलेगा। इंग्लैंड की टीम फिलहाल जबरदस्त लय में है और पिछले पांच मैचों से जीत का सिलसिला बरकरार रखे हुए है। अब देखना यह होगा कि क्या भारत की गहराई इंग्लैंड की चुनौती को पार कर 8 मार्च को होने वाले फाइनल का टिकट कटा पाती है या नहीं।

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

इंग्लैंड- फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रुक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

