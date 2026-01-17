Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs ban U19 World Cup India and Bangladesh Captains Ayush Mhatre Md Azizul Skip Handshake Over Political Row
WC में आमने-सामने होकर भी अजनबी बने रहे भारत-बांग्लादेश कप्तान, नहीं मिलाया हाथ

WC में आमने-सामने होकर भी अजनबी बने रहे भारत-बांग्लादेश कप्तान, नहीं मिलाया हाथ

संक्षेप:

भारत और बांग्लादेश के बीच अंडर-19 विश्व कप के ग्रुप-A के मुकाबले में टॉस के दौरान दोनों कप्तानों ने पारंपरिक रूप से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। सीमा विवाद और राजनयिक मतभेदों के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है।

Jan 17, 2026 02:21 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत और बांग्लादेश के बीच अंडर-19 विश्व कप का सातवां मुकाबला बुलावायो में खेला जा रहा है। मैच के शुरू होने से पहले ही दोनों टीमों के बीच तनाव देखने को मिला। क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए ग्रुप ए मैच से पहले भारत और बांग्लादेश के कप्तानों ने पारंपरिक हैंडशेक से इनकार कर दिया। भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे और बांग्लादेश के कप्तान अजीजुल हकीम तमीम विश्व कप मैच के टॉस के दौरान आमने-सामने आए, लेकिन दोनों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाने की बजाय केवल औपचारिकता निभाई और अलग हो गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप मैच में शनिवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की अमेरिका के खिलाफ खेलने वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि बांग्लादेश टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रहा है। आमतौर पर मैच की शुरुआत में जब टॉस होता है, तो दोनों टीमों के कप्तान एक-दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हालांकि भारत और बांग्लादेश के कप्तानों ने ऐसा नहीं किया।

हाल में हुई घटनाओं के कारण दोनों देशों के बीच क्रिकेट से परे राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव चरम पर है। पिछले साल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों (खासकर हिंदुओं) के साथ कथित दुर्व्यवहार और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में शरण लेने से जुड़े मुद्दों ने संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। इसके अलावा, आईपीएल में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को उनकी फ्रेंचाइजी द्वारा रिलीज करने का फैसला भी विवाद का कारण बना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से लगातार अनुरोध कर रहा है कि सुरक्षा कारणों से कोलकाता और मुंबई में होने वाले उसके टी20 विश्व कप के मैच भारत के बाहर आयोजित कराये जायें ।

ये भी पढ़ें:IND vs NZ तीसरे वनडे से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे विराट कोहली

इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया था। भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए सितंबर में एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। जिसके बाद भारत-पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के खिलाफ हालिया घटना के बाद रिश्तों में करवाहट आई है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
India Vs Bangladesh U19 World Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |