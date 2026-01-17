WC में आमने-सामने होकर भी अजनबी बने रहे भारत-बांग्लादेश कप्तान, नहीं मिलाया हाथ

संक्षेप: भारत और बांग्लादेश के बीच अंडर-19 विश्व कप के ग्रुप-A के मुकाबले में टॉस के दौरान दोनों कप्तानों ने पारंपरिक रूप से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। सीमा विवाद और राजनयिक मतभेदों के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है।

भारत और बांग्लादेश के बीच अंडर-19 विश्व कप का सातवां मुकाबला बुलावायो में खेला जा रहा है। मैच के शुरू होने से पहले ही दोनों टीमों के बीच तनाव देखने को मिला। क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए ग्रुप ए मैच से पहले भारत और बांग्लादेश के कप्तानों ने पारंपरिक हैंडशेक से इनकार कर दिया। भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे और बांग्लादेश के कप्तान अजीजुल हकीम तमीम विश्व कप मैच के टॉस के दौरान आमने-सामने आए, लेकिन दोनों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाने की बजाय केवल औपचारिकता निभाई और अलग हो गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप मैच में शनिवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की अमेरिका के खिलाफ खेलने वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि बांग्लादेश टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रहा है। आमतौर पर मैच की शुरुआत में जब टॉस होता है, तो दोनों टीमों के कप्तान एक-दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हालांकि भारत और बांग्लादेश के कप्तानों ने ऐसा नहीं किया।

हाल में हुई घटनाओं के कारण दोनों देशों के बीच क्रिकेट से परे राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव चरम पर है। पिछले साल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों (खासकर हिंदुओं) के साथ कथित दुर्व्यवहार और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में शरण लेने से जुड़े मुद्दों ने संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। इसके अलावा, आईपीएल में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को उनकी फ्रेंचाइजी द्वारा रिलीज करने का फैसला भी विवाद का कारण बना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से लगातार अनुरोध कर रहा है कि सुरक्षा कारणों से कोलकाता और मुंबई में होने वाले उसके टी20 विश्व कप के मैच भारत के बाहर आयोजित कराये जायें ।