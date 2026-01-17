Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेटIND vs BAN live score: विवाद के बीच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी भारतीय टीम, नजरें लगातार दूसरी जीत पर
LIVE Updates

IND vs BAN live score: विवाद के बीच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी भारतीय टीम, नजरें लगातार दूसरी जीत पर

IND vs BAN live score: इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अंडर-19 विश्व कप मैच शनिवार को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। भारत ने अपने पहले मुकाबले में अमेरिका को हराया था, जबकि बांग्लादेश पहली बार विश्व कप में खेलने उतरेगा।

भारतीय अंडर-19 टीम

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 17 Jan 2026 11:30 AM IST
IND vs BAN live score: भारत और बांग्लादेश के बीच अंडर-19 विश्व कप का 7वां मैच शनिवार को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में होने वाला है। भारत का आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का ये दूसरा ग्रुप स्टेज मैच है, इससे पहले भारतीय टीम ने अमेरिका को 6 विकेट से मात देकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी। वहीं बांग्लादेश की टीम पहली बार जारी विश्व कप में खेलेनी उतरेगी। क्वींस स्पोर्ट्स क्लब की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार है और यहां पर गेंदबाजों का बाउंस भी मिलता है। मैच के दौरान बादल छाए रहने और बारिश की भी संभावना है। वहीं आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के बाद से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में काफी उथल-पुथल मची हुई है।

17 Jan 2026, 11:30:14 AM IST

IND vs BAN live score: इंडिया स्क्वॉड

IND vs BAN live score: भारत U19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल, किशन कुमार सिंह, आरोन जॉर्ज, उधव मोहन, मोहम्मद एनान

17 Jan 2026, 11:15:16 AM IST

IND vs BAN live score: इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अंडर-19 विश्व कप मैच

IND vs BAN live score: भारत और बांग्लादेश के बीच अंडर-19 विश्व कप मैच शनिवार को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। भारत ने एक मैच जीता है, जबकि बांग्लादेश आज अपना पहला मैच खेलने उतरेगा।

India Vs Bangladesh U19 World Cup

