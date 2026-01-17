IND vs BAN live score: विवाद के बीच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी भारतीय टीम, नजरें लगातार दूसरी जीत पर

IND vs BAN live score: भारत और बांग्लादेश के बीच अंडर-19 विश्व कप का 7वां मैच शनिवार को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में होने वाला है। भारत का आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का ये दूसरा ग्रुप स्टेज मैच है, इससे पहले भारतीय टीम ने अमेरिका को 6 विकेट से मात देकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी। वहीं बांग्लादेश की टीम पहली बार जारी विश्व कप में खेलेनी उतरेगी। क्वींस स्पोर्ट्स क्लब की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार है और यहां पर गेंदबाजों का बाउंस भी मिलता है। मैच के दौरान बादल छाए रहने और बारिश की भी संभावना है। वहीं आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के बाद से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में काफी उथल-पुथल मची हुई है।