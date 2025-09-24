Ind vs Ban last time india thrash bangladesh in t20i by 133 runs sanju samson century suryakumar yadav संजू का शतक, 133 रनों से शर्मनाक हार; बांग्लादेश नहीं भूल पाया होगा भारत के खिलाफ पिछली हार, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ind vs Ban last time india thrash bangladesh in t20i by 133 runs sanju samson century suryakumar yadav

संजू का शतक, 133 रनों से शर्मनाक हार; बांग्लादेश नहीं भूल पाया होगा भारत के खिलाफ पिछली हार

भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप सुपर फोर मुकाबला बुधवार को दुबई में होगा। इससे पहले दोनों टीमें पिछले साल खेल के सबसे छोटे प्रारूप में आमने-सामने आई थी, जहां भारत ने बांग्लादेश को 133 रनों से रौंदा था।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 05:43 PM
भारतीय टीम और बांग्लादेश के बीच बुधवार को एशिया कप 2025 का 16वां मुकाबला होने वाला है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम लीग स्टेड के बाद सुपर फोर में भी अजेय रथ पर सवार है। कागज पर बांग्लादेश की टीम भारत के सामने बेहद कमजोर रही है और 17 टी20 मैच खेलने के बाद बांग्लादेश की टीम सिर्फ एक जीत हासिल कर सकी है। पिछली बार दोनों टीमों के बीच खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अक्टूबर 2024 में भिड़ंत हुई थी, जहां पर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एकतरफा जीत हासिल की थी।

भारत ने हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन के शतक की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 297 रनों का विशाल स्कोर बनाया। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में सात विकेट खोकर 164 रन ही बना सकी। भारत ने ये मुकाबला 133 रनों से जीता था। संजू सैमसन को शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

भारत द्वारा मिले 298 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम को पहली ही गेंद पर झटका लगा। मयंक यादव ने परवेज को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। चौथे ओर में तंजीद हसन 12 गेंद में 15 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर का शिकार बने। कप्तान नजमुल शांतो 11 गेंद में 14 रन ही बना सके। लिटन दास ने 25 गेंद में 42 रन बनाए। महमुदुल्लाह ने 9 गेंद में 8, मेहदी हसन ने 9 गेंद में 3, रिशाद खाता नहीं खोल सके। बांग्लादेश की टीम पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 7 विकेट खोकर 164 रन ही बना सकी। भारत के लिए रवि बिश्नोई ने तीन, मयंक ने दो और सुंदर-रेड्डी को 1-1 विकेट मिले।

ये भी पढ़ें:देख लेंगे...लगातार दो हार से तिलमिलाए शाहीन अफरीदी, सूर्या को दी चुनौती

इससे पहले भारत ने संजू सैमसन के शतक की बदौलत 297 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 4 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन के बीच दूसरे विकेट के लिए 173 रनों की साझेदारी हुई। संजू सैमसन ने 47 गेंद में 11 चौके और 8 छक्के की मदद से 111 रन बनाए। सूर्यकुमार 35 गेंद में 75 रन बनाकर आउट हुए। रियान पराग ने 13 गेंद में 34 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 18 गेंद में ताबड़तोड़ 47 रन ठोके। नीतिश कुमार रेड्डी खाता नहीं खोल सके। तंजीम ने 3, तस्कीन, रहमान और महमुदुल्लाह ने 1-1 विकेट लिया।

India Vs Bangladesh Sanju Samson
