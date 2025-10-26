Cricket Logo
फील्डिंग के दौरान प्रतिका रावल का टखना मुड़ा, दर्द देख खिलाड़ी भी डरे; लाना पड़ा स्ट्रेचर

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गईं। बाउंड्री लाइन पर गेंद रोकते समय उनका टखना बुरी तरह मुड़ गया। वह काफी दर्द में दिखीं, जोकि सेमीफाइनल से पहले भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है।

Sun, 26 Oct 2025 09:35 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे मुकाबले के दौरान भारतीय टीम की स्टार क्रिकेटर प्रतिका रावल बुरी तरह से चोटिल हो गईं हैं। बांग्लादेश की पारी के दौरान शानदार फॉर्म में चल रहीं सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल फील्डिंग करते समय चोटिल हो गईं, जिसके चलते उन्हें बीच मैच में ही मैदान से बाहर जाना पड़ा। भारत को सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि प्रतिका रावल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं और भारत के लिए कई मैचों में अहम पारियां खेली हैं।

यह घटना बांग्लादेश की पारी के 21वें ओवर के दौरान हुई। बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग कर रहीं प्रतिका रावल ने एक चौके को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान वह गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए थोड़ा आगे निकल गईं, उन्होंने खुद को आगे जाने से रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण उनका दायां टखना बुरी तरह मुड़ गया। वह मैदान पर ही दर्द से कराहती हुई दिखीं, जिसे देखकर साथी खिलाड़ी भी डर गए। हालांकि उन्होंने स्ट्रेचर पर जाने से मना कर दिया और साथी खिलाड़ियों की मदद से बाउंड्री लाइन के पास धीरे धीरे चलती हुईं नजर आईं। ऐसा लग रहा था कि लगातार बारिश के कारण डीवाई पाटिल स्टेडियम के गीले मैदान पर उनका पैर फंस गया।

मैदानकर्मियों ने एक स्ट्रेचर भी मैदान पर पहुंचाया लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्रतिका भारतीय सहयोगी स्टाफ की मदद से लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चली गईं। उप कप्तान स्मृति मंधाना के साथ सफल सलामी जोड़ी बनाने वाली प्रतिका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 122 रन की मैच विजयी पारी खेली थी जिससे भारत सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहा था।

बांग्लादेश ने आईसीसी महिला विश्व कप के वर्षा से प्रभावित 27 ओवर के अंतिम लीग मैच में रविवार को भारत के खिलाफ नौ विकेट पर 119 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से शर्मिन अख्तर ने सर्वाधिक 36 रन बनाए जबकि शोभना मोस्तरी ने 26 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से राधा यादव ने 30 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Women Cricket Team Pratika Rawal
