फील्डिंग के दौरान प्रतिका रावल का टखना मुड़ा, दर्द देख खिलाड़ी भी डरे; लाना पड़ा स्ट्रेचर

फील्डिंग के दौरान प्रतिका रावल का टखना मुड़ा, दर्द देख खिलाड़ी भी डरे; लाना पड़ा स्ट्रेचर
संक्षेप: भारतीय क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गईं। बाउंड्री लाइन पर गेंद रोकते समय उनका टखना बुरी तरह मुड़ गया। वह काफी दर्द में दिखीं, जोकि सेमीफाइनल से पहले भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है।
भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे मुकाबले के दौरान भारतीय टीम की स्टार क्रिकेटर प्रतिका रावल बुरी तरह से चोटिल हो गईं हैं। बांग्लादेश की पारी के दौरान शानदार फॉर्म में चल रहीं सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल फील्डिंग करते समय चोटिल हो गईं, जिसके चलते उन्हें बीच मैच में ही मैदान से बाहर जाना पड़ा। भारत को सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि प्रतिका रावल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं और भारत के लिए कई मैचों में अहम पारियां खेली हैं।
यह घटना बांग्लादेश की पारी के 21वें ओवर के दौरान हुई। बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग कर रहीं प्रतिका रावल ने एक चौके को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान वह गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए थोड़ा आगे निकल गईं, उन्होंने खुद को आगे जाने से रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण उनका दायां टखना बुरी तरह मुड़ गया। वह मैदान पर ही दर्द से कराहती हुई दिखीं, जिसे देखकर साथी खिलाड़ी भी डर गए। हालांकि उन्होंने स्ट्रेचर पर जाने से मना कर दिया और साथी खिलाड़ियों की मदद से बाउंड्री लाइन के पास धीरे धीरे चलती हुईं नजर आईं। ऐसा लग रहा था कि लगातार बारिश के कारण डीवाई पाटिल स्टेडियम के गीले मैदान पर उनका पैर फंस गया।
मैदानकर्मियों ने एक स्ट्रेचर भी मैदान पर पहुंचाया लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्रतिका भारतीय सहयोगी स्टाफ की मदद से लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चली गईं। उप कप्तान स्मृति मंधाना के साथ सफल सलामी जोड़ी बनाने वाली प्रतिका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 122 रन की मैच विजयी पारी खेली थी जिससे भारत सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहा था।
बांग्लादेश ने आईसीसी महिला विश्व कप के वर्षा से प्रभावित 27 ओवर के अंतिम लीग मैच में रविवार को भारत के खिलाफ नौ विकेट पर 119 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से शर्मिन अख्तर ने सर्वाधिक 36 रन बनाए जबकि शोभना मोस्तरी ने 26 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से राधा यादव ने 30 रन देकर तीन विकेट चटकाए।