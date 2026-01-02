गिल, रोहित और कोहली सहित भारतीय टीम करेगी बांग्लादेश का दौरा, खेलेंगे टी20 और वनडे सीरीज
भारतीय क्रिकेट टीम के सितंबर 2026 में होने वाले बांग्लादेश दौरे की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। यह दौरा पहले अगस्त 2025 में होना था, लेकिन अब इसे रिशेड्यूल किया गया है। भारतीय टीम 28 अगस्त 2026 को बांग्लादेश पहुंचेगी।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह इस साल सितंबर में भारत की मेजबानी करेगा, जिसमें दोनों टीम के बीच तीन मैच की वनडे और तीन मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी। हालांकि मौजूदा हालात में बांग्लादेश में स्थिर सरकार नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि बीसीसीआई इस दौरे के लिए सहमति देगा या नहीं।
बीसीबी द्वारा जारी मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार वनडे मुकाबले एक, तीन और छह सितंबर को खेले जाएंगे जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नौ, 12 और 13 सितंबर को होंगे। भारतीय टीम सीमित ओवरों की इस सीरीज के लिए 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी।
भारत का पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश का दौरा अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया गया था और छह मैचों की सफेद गेंद की श्रृंखला को एक साल से अधिक समय के लिए टाल दिया गया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने पिछले जुलाई जारी अपने बयान में कहा था, ‘‘बीसीबी और बीसीसीआई ने आपसी सहमति से अगस्त 2025 में प्रस्तावित बांग्लादेश और भारत के बीच तीन वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सफेद गेंद की सीरीज को सितंबर 2026 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। ’’
बयान में आगे कहा गया, ‘‘यह फैसला दोनों बोर्ड के बीच चर्चा के बाद लिया गया है जिसमें दोनों टीम की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतिबद्धताओं और कार्यक्रम की सुविधा को ध्यान में रखा गया है। ’’ बीसीसीआई ने कहा, ‘‘बीसीबी सितंबर 2026 में इस सीरीज के लिए भारत का स्वागत करना चाहता है। दौरे की संशोधित तारीख और कार्यक्रम की घोषणा समय आने पर की जाएगी। ’’
यह सीरीज पहले सुरक्षा कारणों और व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के चलते स्थगित कर दी गई थी। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसे अपने 2026 के घरेलू सत्र का हिस्सा बनाया है। 2026 के अंत में होने वाले अन्य बड़े टूर्नामेंट्स और 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से यह सीरीज भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।