ODI कैप्टेंसी डेब्यू मैच में सिर्फ 1 भारतीय ने जड़ा शतक, 29 साल बाद क्या शुभमन गिल कर ये पाएंगे कमाल?

Sat, 18 Oct 2025 12:54 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
शुभमन गिल बतौर भारतीय वनडे कप्तान अपना डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली सीरीज में करने वाले हैं। वह 50 ओवर फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करने वाले 28वें खिलाड़ी बनेंगे। उनसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, सौरव गांगुली समेत कई कप्तानों ने टीम की कमान संभाली है, मगर इस दौरान सिर्फ एक ही खिलाड़ी ऐसा रहा है जिसने बतौर कप्तान अपने डेब्यू मैच में शतक जड़ा है। जी हां, अगर शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में होने वाले पहले वनडे में ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो वह लिस्ट में जुड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी बनेंगे।

अजीत वाडेकर भारतीय वनडे क्रिकेट के इतिहास के पहले कप्तान थे। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 67 रनों की पारी खेली थी। उनके अलावा तीन और ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने वनडे कैप्टेंसी डेब्यू मैच में 50 या उससे अधिक रन बनाने में कामयाब रहे थे। लिस्ट में रवि शास्त्री, अजेय जडेजा और शिखर धवन शामिल हैं।

अजीत वाडेकर (67)

वेंकटराघवन (DNB)

बिशन सिंह बेदी (4*)

सुनील गावस्कर (4)

विश्वनाथ (5)

कपिल देव (49)

एस किरमानी (6*)

एम अमरनाथ (डीएनबी)

रवि शास्त्री (50)

वेंगसरकर (8)

श्रीकांत (11)

अजहरुद्दीन (12)

सचिन तेंदुलकर (110)

अजेय जडेजा (50)

सौरव गांगुली (32)

राहुल द्रविड़ (6)

अनिल कुंबले (DNB)

वीरेंद्र सहवाग (43)

एमएस धोनी (DNB)

सुरेश रैना (37)

गौतम गंभीर (38)

विराट कोहली (2)

अजिंक्य रहाणे (34)

रोहित शर्मा (2)

शिखर धवन (86*)

केएल राहुल (12)

हार्दिक पांड्या (25)

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया स्क्वॉड-

भारत टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा

ऑस्ट्रेलिया टीम: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिशेल स्टार्क, जेवियर बार्टलेट, जोश हेज़लवुड, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन

Shubman Gill India Vs Australia
