नाथन लियोन को लेकर ऑस्ट्रेलिया का प्लान आया सामने, मुख्य चयनकर्ता बेली ने कहा- भारत में टेस्ट दौरे के लिये अहम
ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 13 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन गायब हैं। हालांकि मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली का मानना है कि लियोन भारत के दौरे पर टीम के लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं।
अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन को भले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिये ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर कर दिया गया हो लेकिन मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने शनिवार को कहा कि इस अनुभवी ऑफ स्पिनर की अगले साल भारत दौरे पर अहम भूमिका होगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिये पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 21 जनवरी से तीन मार्च 2027 के बीच खेली जायेगी। ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज के लिये टीम का ऐलान किया जिसमें स्पिनर कोरी रोच्चिसियोली और बल्लेबाज जैक क्लेटन को जगह मिली है।
भारत दौरे पर अहम भूमिका निभा सकते हैं
39 वर्ष के लियोन 2011 में पदार्पण के बाद से आस्ट्रेलिया की हर टेस्ट टीम का हिस्सा रहे हैं । एशेज सीरीज 2013 के बीच में एश्टोन एगर को मौका देने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन वापसी के बाद से वह ऑस्ट्रेलिया की पहली पसंद वाले स्पिनर बने हुए हैं।
बेली ने कहा ,''हमारी तरफ से एक और अहम बात यह थी कि हम चाहते थे कि वह थोड़ा समय लें और इस वजह से जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। हमें लगता है कि भारत के उस दौरे पर वह टीम के लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं।'' लियोन ने 145 टेस्ट में 577 विकेट लिये हैं । बेली ने इस बात से भी इनकार किया कि दक्षिण अफ्रीका के 2018 के दौरे पर गेंद से छेड़खानी प्रकरण पर टिप्पणी के कारण कैमरन बेनक्राफ्ट के चयन पर असर पड़ा है।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज
लियोन की चूक सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, बेली ने स्वीकार किया कि अनुभवी स्पिनर की वापसी के लिए दरवाजा खुला रखते हुए यह एक कठिन निर्णय था। बेली ने कहा, "नाथन ने हाल के मैचों में गेंद से वैसा प्रभाव नहीं डाला है जैसा हम चाहते थे। हम यह भी जानते हैं कि उनके पास एक असाधारण रिकॉर्ड है और उनका अनुभव, ज्ञान और कौशल अभी भी उस कार्यक्रम के लिए मूल्यवान हो सकते हैं जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं।" चार टेस्ट मैचों की सीरीज 9 दिसंबर से खेली जाएगी, जिसका शुरुआती मैच पर्थ में खेला जाएगा, इसके बाद एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में मैच खेले जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया टीम: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, जैक क्लेटन, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, माइकल नेसर, मैथ्यू रेनशॉ, कोरी रोचिसिओली, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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