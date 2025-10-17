कप्तानी छिनने के बाद पहली बार आमने-सामने आए रोहित-गंभीर, पर्थ के मैदान से वायरल हुआ VIDEO
संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के अभ्यास सत्र के दौरान हेड कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। कप्तानी से हटने के बाद पहली बार रोहित कोच से मिले।
भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें रविवार को पहले मुकाबले में भिड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पर्थ में पहुंचते ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी अभ्यास सत्र में बढ़-चढ़ हिस्सा लिया। भारत के प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य कोच गौतम गंभीर काफी देर तक बातचीत करते हुए दिख रहे हैं।
स्टार स्पोर्ट्स द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में वनडे कप्तानी से हटने के बाद रोहित शर्मा को पहली बार हेड कोच गौतम गंभीर से लंबी बातचीत करते हुए देखा गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बात हुई। हाल ही में, चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी लेकर युवा शुभमन गिल को सौंप दी थी, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। फैंस और मीडिया के एक हिस्से को लग रहा था कि शायद इस फैसले से रोहित और टीम मैनेजमेंट के बीच रिश्तों में खटास आ सकती है।
मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुष्टि की कि उन्होंने रोहित को व्यक्तिगत रूप से चयनकर्ताओं के उस फैसले के बारे में सूचित किया था। अजीत अगरकर ने कहा था, ''देखिए, हमने रोहित से इस बारे में बातचीत की है। यह निर्णय सोच-समझकर लिया गया है। उन्हें पूरी जानकारी दी गई है। यह बातचीत मेरे और रोहित के बीच की है, इसलिए मैं यहाँ हर बात का खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह बात उन्हें बता दी गई है।"
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसमें अगर रोहित को प्लेइंग इलेवन में खेलना का मौका मिलता है, तो वह बतौर बल्लेबाज खेलने उतरेंगे। वहीं भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल के साथ मीडिया से बात करते हुए हेड ने कहा कि वह रोहित और कोहली को दो साल बाद होने वाले वनडे विश्व कप में खेलते हुए देखना चाहेंगे, हालांकि आगामी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में उनकी आखिरी सीरीज होने की उम्मीद है।